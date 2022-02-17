Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/gaz-1773410788.html
В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза
В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза - РИА Новости, 17.02.2022
В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза
Природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе; при этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует, и эта дола будет расти, говорится в документе... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:37
2022-02-17T18:37
в мире
европа
евросоюз
экономика
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе; при этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует, и эта дола будет расти, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США"."Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации, - на его долю приходится 23% спроса на энергию… В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится", - говорится в нем.В документе уточняется, что показатель в 90% относится именно к Евросоюзу.
https://ria.ru/20220217/ssha-1773395304.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз, экономика, природный газ
18:37 17.02.2022
 
В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза

ЕК: природный газ обеспечивает Евросоюз энергией на 23%, доля импорта составляет 90%

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе; при этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует, и эта дола будет расти, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США".
"Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации, - на его долю приходится 23% спроса на энергию… В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится", - говорится в нем.
В документе уточняется, что показатель в 90% относится именно к Евросоюзу.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:47
ЕС хочет, чтобы США стали основным поставщиком газа
 
В миреЕвропаЕвросоюзЭкономикаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала