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В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза
В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза - РИА Новости, 17.02.2022
В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза
Природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе; при этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует, и эта дола будет расти, говорится в документе... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:37
2022-02-17T18:37
2022-02-17T18:37
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе; при этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует, и эта дола будет расти, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США"."Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации, - на его долю приходится 23% спроса на энергию… В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится", - говорится в нем.В документе уточняется, что показатель в 90% относится именно к Евросоюзу.
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в мире, европа, евросоюз, экономика, природный газ
В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза
ЕК: природный газ обеспечивает Евросоюз энергией на 23%, доля импорта составляет 90%