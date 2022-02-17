https://ria.ru/20220217/gaz-1773410788.html

В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза

В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза - РИА Новости, 17.02.2022

В ЕК назвали долю природного газа в энергопотреблении Евросоюза

Природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе; при этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует, и эта дола будет расти, говорится в документе... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:37

2022-02-17T18:37

2022-02-17T18:37

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе; при этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует, и эта дола будет расти, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США"."Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации, - на его долю приходится 23% спроса на энергию… В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится", - говорится в нем.В документе уточняется, что показатель в 90% относится именно к Евросоюзу.

https://ria.ru/20220217/ssha-1773395304.html

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в мире, европа, евросоюз, экономика, природный газ