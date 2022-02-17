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Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США
Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США - РИА Новости, 17.02.2022
Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США
Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:33
2022-02-17T17:33
2022-02-17T18:27
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США"."Импорт СПГ из США значительно увеличился с момента первой отгрузки в апреле 2016 года. Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров… это оценивается в 4,1 миллиарда евро", - пишет ЕК.В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз является Россия.
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17:33 17.02.2022 (обновлено: 18:27 17.02.2022)
Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США
Евросоюз в 2021 году закупил более 22 миллиардов кубов СПГ из США