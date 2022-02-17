Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/gaz-1773390431.html
Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США
Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США - РИА Новости, 17.02.2022
Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США
Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:33
2022-02-17T18:27
в мире
евросоюз
сша
экономика
россия
еврокомиссия
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США"."Импорт СПГ из США значительно увеличился с момента первой отгрузки в апреле 2016 года. Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров… это оценивается в 4,1 миллиарда евро", - пишет ЕК.В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз является Россия.
https://ria.ru/20220217/mechty-1773230183.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001382_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_46ff3ac9074949b3f0fad6129ca85286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, сша, экономика, россия, еврокомиссия, природный газ
17:33 17.02.2022 (обновлено: 18:27 17.02.2022)
 
Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США

Евросоюз в 2021 году закупил более 22 миллиардов кубов СПГ из США

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США".
"Импорт СПГ из США значительно увеличился с момента первой отгрузки в апреле 2016 года. Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров… это оценивается в 4,1 миллиарда евро", - пишет ЕК.
В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз является Россия.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 00:39
На Украине заявили об успешном блокировании "Северного потока — 2"
 
В миреЕвросоюзСШАЭкономикаРоссияЕврокомиссияПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала