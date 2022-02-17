https://ria.ru/20220217/gaz-1773390431.html

Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США

Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США - РИА Новости, 17.02.2022

Евросоюз в 2021 году закупил рекордный объем СПГ из США

Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:33

2022-02-17T17:33

2022-02-17T18:27

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США"."Импорт СПГ из США значительно увеличился с момента первой отгрузки в апреле 2016 года. Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров… это оценивается в 4,1 миллиарда евро", - пишет ЕК.В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз является Россия.

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в мире, евросоюз, сша, экономика, россия, еврокомиссия, природный газ