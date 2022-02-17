https://ria.ru/20220217/gaz-1773262243.html

Реверс по газопроводу "Ямал — Европа" вырос вдвое

Реверс по газопроводу "Ямал — Европа" вырос вдвое - РИА Новости, 17.02.2022

Реверс по газопроводу "Ямал — Европа" вырос вдвое

Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему не изменились, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса, поставки из... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:18

2022-02-17T10:18

2022-02-17T10:18

экономика

украина

россия

европа

газпром

оператор гтс украины

северный поток

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему не изменились, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса, поставки из Германии выросли вдвое, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 февраля составляли 51,6 миллиона кубометров, а на 17 февраля — 50,6 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Однако информация на сайте неокончательная и может измениться.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров в сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня и немного вырос в понедельник и вторник — до 61,4 и 69,1 миллиона кубометров.Что касается газопровода "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Объём транзита по магистрали вырос с началом новых газовых суток (в 8.00 мск) почти вдвое — до 235,3 тысячи кубометров с 8.00 до 9.00 мск. Накануне показатель колебался в диапазоне 120-147 тысяч кубометров."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперёд, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая её мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешёл на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" всё же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/gazprom-1773213293.html

https://ria.ru/20220216/gaz-1773083629.html

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экономика, украина, россия, европа, газпром, оператор гтс украины, северный поток