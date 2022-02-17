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Путин проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности
Путин проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.02.2022
Путин проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Японии Фумио Кисидой, его обстоятельно информировали о работе по гарантиям безопасности,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:27
2022-02-17T17:27
2022-02-17T17:39
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фумио кисида
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нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Японии Фумио Кисидой, его обстоятельно информировали о работе по гарантиям безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."В связи с проявленным премьер-министром Японии интересом президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении."Владимир Путин подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта, изложив принципиальные российские подходы к его урегулированию в соответствии с минским "Комплексом мер" и решениями, принятыми в "нормандском формате", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в конструктивном развитии отношений на базе имеющихся договоренностей, в том числе экономике."Лидеры условились о продолжении контактов", - добавляется в сообщении.
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россия, политика, япония, сша, фумио кисида, владимир путин, в мире, нато, украина
17:27 17.02.2022 (обновлено: 17:39 17.02.2022)
Путин проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности
Президент Путин проинформировал премьера Японии Кисидо о работе по гарантиям безопасности