https://ria.ru/20220217/garantii-1773378754.html

США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД

США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 17.02.2022

США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД

США проигнорировали "пакетный" характер предложений РФ по гарантиям безопасности, выбрав "удобные" для себя темы, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:03

2022-02-17T17:03

2022-02-17T17:17

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США проигнорировали "пакетный" характер предложений РФ по гарантиям безопасности, выбрав "удобные" для себя темы, говорится в сообщении МИД РФ."Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", - отмечается в переданном США ответе РФ по безопасности.США свой ответ на предложения публиковать отказались, но позже он был "слит" в прессу.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220217/proekt-1773383132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия