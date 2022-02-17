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США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД
США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 17.02.2022
США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД
США проигнорировали "пакетный" характер предложений РФ по гарантиям безопасности, выбрав "удобные" для себя темы, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:03
2022-02-17T17:03
2022-02-17T17:17
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США проигнорировали "пакетный" характер предложений РФ по гарантиям безопасности, выбрав "удобные" для себя темы, говорится в сообщении МИД РФ."Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", - отмечается в переданном США ответе РФ по безопасности.США свой ответ на предложения публиковать отказались, но позже он был "слит" в прессу.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220217/proekt-1773383132.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:03 17.02.2022 (обновлено: 17:17 17.02.2022)
США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности, заявил МИД
МИД: США "перекрутили" предложения России по гарантиям безопасности