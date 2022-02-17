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МИД даст ответ собеседникам России по гарантиям безопасности, заявил Песков
МИД даст ответ собеседникам России по гарантиям безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
МИД даст ответ собеседникам России по гарантиям безопасности, заявил Песков
МИД РФ скоро начнет доводить до сведения собеседников России ее ответ по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:40
2022-02-17T13:40
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МИД РФ скоро начнет доводить до сведения собеседников России ее ответ по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия продолжает сохранять весьма и весьма ответственную позицию. Мы ждем диалога. Вы знаете, что сформулирован наш ответ. Он был концептуально согласован президентом России, и буквально в это время уже сейчас министерство иностранных дел начнет доводить до сведения наших собеседников ответ", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что глава МИД Сергей лавров сказал, что ответ этот будет опубликован, потому что России "нечего скрывать"."А дальше мы будем рассчитывать, что несмотря на информационное безумие, которое происходит, все-таки наши оппоненты сочтут возможным сесть за стол переговоров и обсуждать все насущные вопросы в непосредственной привязке к тем трем основным темам, которые представляют для России жизненно важный интерес", - добавил Песков.
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дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия
13:40 17.02.2022
 
МИД даст ответ собеседникам России по гарантиям безопасности, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: МИД доведет до сведения ответ России по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МИД РФ скоро начнет доводить до сведения собеседников России ее ответ по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает сохранять весьма и весьма ответственную позицию. Мы ждем диалога. Вы знаете, что сформулирован наш ответ. Он был концептуально согласован президентом России, и буквально в это время уже сейчас министерство иностранных дел начнет доводить до сведения наших собеседников ответ", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что глава МИД Сергей лавров сказал, что ответ этот будет опубликован, потому что России "нечего скрывать".
"А дальше мы будем рассчитывать, что несмотря на информационное безумие, которое происходит, все-таки наши оппоненты сочтут возможным сесть за стол переговоров и обсуждать все насущные вопросы в непосредственной привязке к тем трем основным темам, которые представляют для России жизненно важный интерес", - добавил Песков.
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