https://ria.ru/20220217/galushka-1773256240.html

Замсекретаря Общественной палаты выписали из больницы

Замсекретаря Общественной палаты выписали из больницы - РИА Новости, 17.02.2022

Замсекретаря Общественной палаты выписали из больницы

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка выписан из больницы спустя почти 2 месяца, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:42

2022-02-17T09:42

2022-02-17T09:42

общество

здоровье - общество

александр галушка

общественная палата рф

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка выписан из больницы спустя почти 2 месяца, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №52 в Москве.В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. В медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии. В реанимации он находился примерно полтора месяца."Его выписали", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.

https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772947979.html

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общество, здоровье - общество, александр галушка, общественная палата рф, коронавирус covid-19