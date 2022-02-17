https://ria.ru/20220217/galushka-1773256240.html
Замсекретаря Общественной палаты выписали из больницы
Замсекретаря Общественной палаты выписали из больницы - РИА Новости, 17.02.2022
Замсекретаря Общественной палаты выписали из больницы
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка выписан из больницы спустя почти 2 месяца, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:42
2022-02-17T09:42
2022-02-17T09:42
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александр галушка
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка выписан из больницы спустя почти 2 месяца, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №52 в Москве.В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. В медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии. В реанимации он находился примерно полтора месяца."Его выписали", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.
https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772947979.html
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общество, здоровье - общество, александр галушка, общественная палата рф, коронавирус covid-19
Замсекретаря Общественной палаты выписали из больницы
Замсекретаря Общественной палаты Галушку выписали из больницы