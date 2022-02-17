07:25 17.02.2022 (обновлено: 07:26 17.02.2022)
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
Корабли Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Баренцевом море
© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Учение по противовоздушной обороне с участием кораблей Северного флота прошло в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны.
"В Баренцевом море корабельная ударная группа Северного флота провела учение по противовоздушной обороне. В рамках учения отрабатывались задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота", - говорится в сообщении.
По сценарию учений корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Роль воздушных целей была отведена самолётам армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ведомство уточняет, что боевые артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям будут проведены на следующих этапах учения. В настоящее время в учении задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота и более 10 летательных аппаратов морской авиации Северного флота. В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.