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Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море - РИА Новости, 17.02.2022
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
Учение по противовоздушной обороне с участием кораблей Северного флота прошло в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T07:25
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безопасность
баренцево море
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Учение по противовоздушной обороне с участием кораблей Северного флота прошло в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны.По сценарию учений корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Роль воздушных целей была отведена самолётам армии ВВС и ПВО Северного флота.Ведомство уточняет, что боевые артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям будут проведены на следующих этапах учения. В настоящее время в учении задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота и более 10 летательных аппаратов морской авиации Северного флота. В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.
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безопасность, баренцево море, россия
07:25 17.02.2022 (обновлено: 07:26 17.02.2022)
 
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

Корабли Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Баренцевом море

© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России
Перейти в фотобанк
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Учение по противовоздушной обороне с участием кораблей Северного флота прошло в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны.
"В Баренцевом море корабельная ударная группа Северного флота провела учение по противовоздушной обороне. В рамках учения отрабатывались задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота", - говорится в сообщении.
По сценарию учений корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Роль воздушных целей была отведена самолётам армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ведомство уточняет, что боевые артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям будут проведены на следующих этапах учения. В настоящее время в учении задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота и более 10 летательных аппаратов морской авиации Северного флота. В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.
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