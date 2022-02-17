https://ria.ru/20220217/flot-1773244890.html

Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море - РИА Новости, 17.02.2022

Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

Учение по противовоздушной обороне с участием кораблей Северного флота прошло в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T07:25

2022-02-17T07:25

2022-02-17T07:26

безопасность

баренцево море

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Учение по противовоздушной обороне с участием кораблей Северного флота прошло в Баренцевом море, говорится в сообщении Минобороны.По сценарию учений корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Роль воздушных целей была отведена самолётам армии ВВС и ПВО Северного флота.Ведомство уточняет, что боевые артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям будут проведены на следующих этапах учения. В настоящее время в учении задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота и более 10 летательных аппаратов морской авиации Северного флота. В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.

https://ria.ru/20220217/strelby-1773240195.html

баренцево море

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безопасность, баренцево море, россия