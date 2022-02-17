https://ria.ru/20220217/falkov-1773265128.html

Приемная кампания в вузах начнется 20 июня

Приемная кампания в вузах начнется 20 июня - РИА Новости, 17.02.2022

Приемная кампания в вузах начнется 20 июня

Приемная кампания в российских вузах начнётся 20 июня и продлится до августа, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:34

2022-02-17T10:34

2022-02-17T11:14

общество

валерий фальков

навигатор абитуриента

приемная кампания в вузы

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Приемная кампания в российских вузах начнётся 20 июня и продлится до августа, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков."Приемная кампания будет так же проходить (как и в прошлом году - ред.) - это июнь, июль, август, начиная с 20 июня", - сообщил Фальков на пресс-конференции в четверг.Министр отметил, что на сегодняшний день для удобства абитуриентов работает суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Ранее им воспользовались более 10% абитуриентов. Обращаясь к сервису, абитуриенты смогут пройти профориентацию, а также воспользоваться необходимыми материалами для подготовки к экзаменам, расположенным в сервисе.Пресс-служба Минобрнауки сообщала РИА Новости, что суперсервисом в кампании 2022/23 года будут пользоваться до 800 учебных организаций.

https://ria.ru/20220217/vuzy-1773264066.html

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общество, валерий фальков, навигатор абитуриента, приемная кампания в вузы