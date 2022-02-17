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Приемная кампания в вузах начнется 20 июня
Приемная кампания в вузах начнется 20 июня - РИА Новости, 17.02.2022
Приемная кампания в вузах начнется 20 июня
Приемная кампания в российских вузах начнётся 20 июня и продлится до августа, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:34
2022-02-17T11:14
общество
валерий фальков
навигатор абитуриента
приемная кампания в вузы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Приемная кампания в российских вузах начнётся 20 июня и продлится до августа, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков."Приемная кампания будет так же проходить (как и в прошлом году - ред.) - это июнь, июль, август, начиная с 20 июня", - сообщил Фальков на пресс-конференции в четверг.Министр отметил, что на сегодняшний день для удобства абитуриентов работает суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Ранее им воспользовались более 10% абитуриентов. Обращаясь к сервису, абитуриенты смогут пройти профориентацию, а также воспользоваться необходимыми материалами для подготовки к экзаменам, расположенным в сервисе.Пресс-служба Минобрнауки сообщала РИА Новости, что суперсервисом в кампании 2022/23 года будут пользоваться до 800 учебных организаций.
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общество, валерий фальков, навигатор абитуриента, приемная кампания в вузы
10:34 17.02.2022 (обновлено: 11:14 17.02.2022)
 
Приемная кампания в вузах начнется 20 июня

Приемная кампания в вузах начнется 20 июня и продлится до августа

© Depositphotos / kastoЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Depositphotos / kasto
Лекция в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Приемная кампания в российских вузах начнётся 20 июня и продлится до августа, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Приемная кампания будет так же проходить (как и в прошлом году - ред.) - это июнь, июль, август, начиная с 20 июня", - сообщил Фальков на пресс-конференции в четверг.
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Министр отметил, что на сегодняшний день для удобства абитуриентов работает суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Ранее им воспользовались более 10% абитуриентов. Обращаясь к сервису, абитуриенты смогут пройти профориентацию, а также воспользоваться необходимыми материалами для подготовки к экзаменам, расположенным в сервисе.
Пресс-служба Минобрнауки сообщала РИА Новости, что суперсервисом в кампании 2022/23 года будут пользоваться до 800 учебных организаций.
 
ОбществоВалерий ФальковНавигатор абитуриентаПриемная кампания в вузы
 
 
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