https://ria.ru/20220217/evroparlament-1773250930.html

Европарламент осудил болгарского евродепутата за "нацистское приветствие"

Европарламент осудил болгарского евродепутата за "нацистское приветствие" - РИА Новости, 17.02.2022

Европарламент осудил болгарского евродепутата за "нацистское приветствие"

Евродепутат-националист из Болгарии Ангел Джамбазки поднял руку в "нацистском приветствии" в зале Европарламента в Страсбурге, за это его осудили другие... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:57

2022-02-17T08:57

2022-02-17T08:57

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Евродепутат-националист из Болгарии Ангел Джамбазки поднял руку в "нацистском приветствии" в зале Европарламента в Страсбурге, за это его осудили другие депутаты и председатель ЕП Роберта Метсола.Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС.Депутат Джамбазки, который входит во фракцию "Европейских консерваторов и реформистов", на дебатах в Европарламенте жестко раскритиковал решение ЕС. В своем Twitter он назвал постановление суда "мерзостью". Покидая зал парламента, Джамбазки вскинул руку, что зафиксировано на видео, опубликованных евродепутатами."Фашистское приветствие в Европейском парламенте неприемлемо для меня всегда и везде. Оно оскорбляет меня и всех в Европе. Мы выступаем за противоположные вещи. Мы Палата демократии. Этот жест принадлежит самой темной странице нашей истории и должен оставаться там", - написала в Twitter спикер ЕП.Делегация французских евродепутатов Renaissance из группы "Обновляя Европу" заявила, что Джамбазки, покидая палату, "совершил скандальное нацистское приветствие". Группа призвала спикера ЕП "принять меры".

https://ria.ru/20220124/zaderzhanie-1769178495.html

https://ria.ru/20210818/natsionalist-1746247512.html

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в мире, европа, венгрия, польша, европарламент, евросоюз