https://ria.ru/20220217/evangelista-1773288199.html

"Я не смотрюсь в зеркало": Евангелиста о последствиях неудачной операции

"Я не смотрюсь в зеркало": Евангелиста о последствиях неудачной операции - РИА Новости, 17.02.2022

"Я не смотрюсь в зеркало": Евангелиста о последствиях неудачной операции

Линда Евангелиста подробно рассказала порталу People о последствиях неудачной косметологической процедуры. Несколько лет назад модель сделала криолиполиз, чтобы РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:50

2022-02-17T13:50

2022-02-17T13:50

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Линда Евангелиста подробно рассказала порталу People о последствиях неудачной косметологической процедуры. Несколько лет назад модель сделала криолиполиз, чтобы убрать жировые отложения, но получила редкий побочный эффект.Через три месяца после процедуры звезда заметила, что области, которые она хотела уменьшить – подбородок, зона декольте и бедра, наоборот, увеличились. Затем они затвердели и онемели. Линда отметила, что пыталась меньше есть и больше заниматься спортом.Врач рассказал, что у нее очень редкий побочный эффект – парадоксальная жировая гиперплазия. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться. Подобный эффект наблюдается менее чем у одного процента пациентов.В интервью порталу People звезда призналась, что сделала две липосакции и носила специальное компрессионное белье, но проблема осталась.Линда стала скрываться от папарацци и перестала выходить в свет. Она отметила, что решилась рассказать обо всем, чтобы помочь другим людям справляться с похожими трудностями.

https://ria.ru/20210220/supermodeli-1598222050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, мода