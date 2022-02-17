"Я не смотрюсь в зеркало": Евангелиста о последствиях неудачной операции
Линда Евангелиста рассказала о последствиях неудачной косметологической операции
© AP Photo / Francois MoriКанадская топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста во время показа Christian Dior. Париж, 2005 год
© AP Photo / Francois Mori
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Линда Евангелиста подробно рассказала порталу People о последствиях неудачной косметологической процедуры. Несколько лет назад модель сделала криолиполиз, чтобы убрать жировые отложения, но получила редкий побочный эффект.
Через три месяца после процедуры звезда заметила, что области, которые она хотела уменьшить – подбородок, зона декольте и бедра, наоборот, увеличились. Затем они затвердели и онемели. Линда отметила, что пыталась меньше есть и больше заниматься спортом.
"Я пыталась все исправить сама, думала, что делаю что-то не так. Все дошло до того, что я совсем перестала есть. Я думала, что схожу с ума", – призналась звезда.
Врач рассказал, что у нее очень редкий побочный эффект – парадоксальная жировая гиперплазия. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться. Подобный эффект наблюдается менее чем у одного процента пациентов.
В интервью порталу People звезда призналась, что сделала две липосакции и носила специальное компрессионное белье, но проблема осталась.
"Лучше не стало. Все мои выпуклости – это твердые выступы. Если я не надену пояс под платье у меня все натрется почти до крови. Потому что это не мягкий жир, он твердый. Не думаю, что дизайнеры захотят меня одевать с такими формами. Я не смотрюсь в зеркало. Я не выгляжу собой", – заключила модель.
Линда стала скрываться от папарацци и перестала выходить в свет. Она отметила, что решилась рассказать обо всем, чтобы помочь другим людям справляться с похожими трудностями.
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