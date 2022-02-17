https://ria.ru/20220217/elets-1773341727.html

В Ельце Липецкой области восстановят памятник промышленной архитектуры

В Ельце Липецкой области восстановят памятник промышленной архитектуры - РИА Новости, 17.02.2022

В Ельце Липецкой области восстановят памятник промышленной архитектуры

Табачная фабрика, построенная в 1896 году купцом Зусайловым из Ельца и являющаяся памятником архитектуры, будет восстановлена, сообщил глава Липецкой области... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:15

2022-02-17T15:15

2022-02-17T15:15

липецкая область

елец

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Табачная фабрика, построенная в 1896 году купцом Зусайловым из Ельца и являющаяся памятником архитектуры, будет восстановлена, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, министерство культуры РФ одобрило реставрационный проект, представленный областной администрацией..Артамонов напомнил, что проект восстановления елецкой табачной фабрики был сформирован два года назад, однако пандемия помешала его реализации.Предварительная стоимость работ тогда составила около двух миллиардов рублей."Реставрация табачной фабрики положительно скажется на историческом облике всего города. Уверен, что Елец станет жемчужиной российского масштаба", - сказал Артамонов.Он уточнил, что табачная фабрика - это комплекс, расположенный в самом центре Ельца на площади более семи тысяч квадратных метров, который включает в себя не только здание фабрики, складские помещения, но и детский сад для детей фабричных рабочих.Памятник промышленной архитектуры внесен в список культурного и исторического наследия Липецкой области, а также в список наиболее интересных исторических объектов страны.Реализацию проекта возьмет на себя Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, который заключит договоры со специализированными организациями на проектирование и выполнение работ, а финансирование - новый банк развития БРИКС, который ещё в 2020 году включил Елец в проект оказания помощи сохранения культурного наследия, имеющего историческое значение.Реставрационные работы начнутся в этом году и продлятся до 2027 года.По словам главы региона, после восстановления на территории бывшей табачной фабрики будет создан культурный центр, в котором расположатся музеи и выставки, экспозиции народных промыслов, инфраструктура для размещения и обслуживания гостей города.

https://ria.ru/20220216/sport-1773138214.html

https://ria.ru/20220209/proekty-1771840950.html

елец

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елец, игорь артамонов