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Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской
Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской - РИА Новости, 17.02.2022
Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской
Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" панк-группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:03
2022-02-17T12:03
культура
россия
происшествия
дзержинский
волгоград
общество
музыка
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ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" панк-группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщает пресс-служба суда.По информации ведомства, в сентябре 2021 года Дзержинский районный суд признал песню группы "Порнофильмы" экстремистской по иску прокуратуры и "неопределенного круга лиц". Композиция "Нищих убивай!" была запрещена к распространению. Представители группы подали апелляцию в областной суд.В четверг суд ее рассмотрел и решил, что нижестоящей инстанцией были допущены процессуальные нарушения."В связи с чем апелляционная инстанция отменила решение Дзержинского районного суда Волгограда и направила административное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", - говорится в сообщении облсуда.
https://ria.ru/20220112/sud-1767509834.html
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культура, россия, происшествия, дзержинский, волгоград, общество, музыка
12:03 17.02.2022
 
Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской

Суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы" экстремистской

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи
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ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" панк-группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщает пресс-служба суда.
По информации ведомства, в сентябре 2021 года Дзержинский районный суд признал песню группы "Порнофильмы" экстремистской по иску прокуратуры и "неопределенного круга лиц". Композиция "Нищих убивай!" была запрещена к распространению. Представители группы подали апелляцию в областной суд.
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"В связи с чем апелляционная инстанция отменила решение Дзержинского районного суда Волгограда и направила административное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", - говорится в сообщении облсуда.
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