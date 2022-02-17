https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773289139.html
Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской
Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской - РИА Новости, 17.02.2022
Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской
Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" панк-группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:03
2022-02-17T12:03
2022-02-17T12:03
культура
россия
происшествия
дзержинский
волгоград
общество
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" панк-группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщает пресс-служба суда.По информации ведомства, в сентябре 2021 года Дзержинский районный суд признал песню группы "Порнофильмы" экстремистской по иску прокуратуры и "неопределенного круга лиц". Композиция "Нищих убивай!" была запрещена к распространению. Представители группы подали апелляцию в областной суд.В четверг суд ее рассмотрел и решил, что нижестоящей инстанцией были допущены процессуальные нарушения."В связи с чем апелляционная инстанция отменила решение Дзержинского районного суда Волгограда и направила административное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", - говорится в сообщении облсуда.
https://ria.ru/20220112/sud-1767509834.html
https://ria.ru/20220214/blokirovka-1772727431.html
россия
дзержинский
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, происшествия, дзержинский, волгоград, общество, музыка
Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской
Суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы" экстремистской