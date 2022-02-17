https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773289139.html

Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской

Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской - РИА Новости, 17.02.2022

Суд отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской

Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" панк-группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:03

2022-02-17T12:03

2022-02-17T12:03

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ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни "Нищих убивай!" панк-группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщает пресс-служба суда.По информации ведомства, в сентябре 2021 года Дзержинский районный суд признал песню группы "Порнофильмы" экстремистской по иску прокуратуры и "неопределенного круга лиц". Композиция "Нищих убивай!" была запрещена к распространению. Представители группы подали апелляцию в областной суд.В четверг суд ее рассмотрел и решил, что нижестоящей инстанцией были допущены процессуальные нарушения."В связи с чем апелляционная инстанция отменила решение Дзержинского районного суда Волгограда и направила административное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", - говорится в сообщении облсуда.

https://ria.ru/20220112/sud-1767509834.html

https://ria.ru/20220214/blokirovka-1772727431.html

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культура, россия, происшествия, дзержинский, волгоград, общество, музыка