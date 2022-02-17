https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773375523.html

Путин поручил повысить темпы потенциального роста экономики

Путин поручил повысить темпы потенциального роста экономики - РИА Новости, 17.02.2022

Путин поручил повысить темпы потенциального роста экономики

Необходимо повысить потенциальные темпы роста экономики России, такая задача поставлена перед правительством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:54

2022-02-17T16:54

2022-02-17T17:28

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Необходимо повысить потенциальные темпы роста экономики России, такая задача поставлена перед правительством, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе экономического совещания с членами правительства он отметил, что базовым условием для повышения доходов граждан является устойчивый экономический рост."Важно объективно оценивать ситуацию, очевидно, что позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер, и эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. В этих новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить потенциальные темпы роста российской экономики. Такая задача перед правительством поставлена и сегодня обсудим, как она выполняется", - сказал Путин.По оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,6%. ЦБ оценил рост экономики страны в прошлом году в 4,7%. Росстат опубликует свою предварительную оценку в пятницу, 18 февраля.В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 3%, Банк России - на 2-3%.

https://ria.ru/20220125/mvf-1769471858.html

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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)