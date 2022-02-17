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Религия
https://ria.ru/20220217/dvorets-1773343741.html
Муфтий рассказал о реставрации Ханского дворца в Крыму
Муфтий рассказал о реставрации Ханского дворца в Крыму - РИА Новости, 17.02.2022
Муфтий рассказал о реставрации Ханского дворца в Крыму
Ханский дворец в Бахчисарае, в котором сосредоточена духовная и культурная составляющая жизни мусульман Крыма, представляет ценность для всего человечества, он... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:20
2022-02-17T17:05
религия
сергей аксенов (политик)
бахчисарай (крым)
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ханский дворец в Бахчисарае, в котором сосредоточена духовная и культурная составляющая жизни мусульман Крыма, представляет ценность для всего человечества, он должен быть сохранен и передан другим поколениям, считает председатель Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эмирали Аблаев.По его словам, сейчас там ведутся реставрационные работы, в частности, по устранению трещин, появившихся в одном из зданий комплекса."У крымских татар есть много объектов, имеющих культурное и духовное значение. Но центральное место занимает комплекс Хансарай. Там сконцентрирована духовная, культурная, этническая составляющая жизни крымских мусульман. Наш долг – сохранить и передать это другим поколениям. Мы знаем и уверены в том, что ценность Ханский дворец имеет не только для крымских татар, а для всего человечества", - сказал муфтий."Для нас важна государственная поддержка и концепция сохранения дворца. Со своей стороны мы делали и будем делать все от нас зависящее в этом вопросе и продолжать следить за ходом реставрационных работ", - отметил Аблаев.Муфтий Крыма отметил, что в Ханском дворце проводятся противоаварийные и реставрационные работы, соответствующую информацию по ним муфтият получает от Министерства культуры и Бахчисарайского заповедника. "Подчеркну, что работы в Ханском дворце проводятся за счет средств госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Мы находимся в тесном контакте с республиканским Минкультуры. Реставрация проводится по проектным документам профессионалами", - заявил муфтий.Ранее сообщалось, что трещина образовалась в стене Графского корпуса. При этом плановые реставрационные работы в самом здании должны были начаться в апреле 2022 года. Дворец был на день закрыт для посещения туристами. Причиной образования трещины в стене Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, по предварительным данным, стали сгнившие конструкции, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Ориентировочная стоимость проекта составит около 10 миллионов рублей, завершить противоаварийные работы планируется 1 мая 2022 года. Он добавил , что контракт с подрядной организацией уже заключен.Реставрационные работы комплекса Ханского дворца в Бахчисарае являются объектом госпрограммы развития Крыма. Работы на четырех объектах дворца уже завершены, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов. Общий объём финансирования реставрации - 1,9 миллиарда рублей. На объектах задействовано несколько компаний, занимающихся реставрационными работами. Плановый срок завершения работ по всему комплексу сооружений Ханского дворца - декабрь 2023 года.Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения XVI века. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.
https://ria.ru/20220209/bakhchisaray-1771880560.html
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сергей аксенов (политик), бахчисарай (крым)
15:20 17.02.2022 (обновлено: 17:05 17.02.2022)
 
Муфтий рассказал о реставрации Ханского дворца в Крыму

Муфтий Крыма: мусульмане внимательно следят за реставрацией Ханского дворца в Бахчисарае

© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Крым (ДУМ РК)В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Крым (ДУМ РК)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ханский дворец в Бахчисарае, в котором сосредоточена духовная и культурная составляющая жизни мусульман Крыма, представляет ценность для всего человечества, он должен быть сохранен и передан другим поколениям, считает председатель Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эмирали Аблаев.
По его словам, сейчас там ведутся реставрационные работы, в частности, по устранению трещин, появившихся в одном из зданий комплекса.
"У крымских татар есть много объектов, имеющих культурное и духовное значение. Но центральное место занимает комплекс Хансарай. Там сконцентрирована духовная, культурная, этническая составляющая жизни крымских мусульман. Наш долг – сохранить и передать это другим поколениям. Мы знаем и уверены в том, что ценность Ханский дворец имеет не только для крымских татар, а для всего человечества", - сказал муфтий.
"Для нас важна государственная поддержка и концепция сохранения дворца. Со своей стороны мы делали и будем делать все от нас зависящее в этом вопросе и продолжать следить за ходом реставрационных работ", - отметил Аблаев.

Муфтий Крыма отметил, что в Ханском дворце проводятся противоаварийные и реставрационные работы, соответствующую информацию по ним муфтият получает от Министерства культуры и Бахчисарайского заповедника. "Подчеркну, что работы в Ханском дворце проводятся за счет средств госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Мы находимся в тесном контакте с республиканским Минкультуры. Реставрация проводится по проектным документам профессионалами", - заявил муфтий.
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
9 февраля, 14:36Туризм
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов
Ранее сообщалось, что трещина образовалась в стене Графского корпуса. При этом плановые реставрационные работы в самом здании должны были начаться в апреле 2022 года. Дворец был на день закрыт для посещения туристами. Причиной образования трещины в стене Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, по предварительным данным, стали сгнившие конструкции, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Ориентировочная стоимость проекта составит около 10 миллионов рублей, завершить противоаварийные работы планируется 1 мая 2022 года. Он добавил , что контракт с подрядной организацией уже заключен.
Реставрационные работы комплекса Ханского дворца в Бахчисарае являются объектом госпрограммы развития Крыма. Работы на четырех объектах дворца уже завершены, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов. Общий объём финансирования реставрации - 1,9 миллиарда рублей. На объектах задействовано несколько компаний, занимающихся реставрационными работами. Плановый срок завершения работ по всему комплексу сооружений Ханского дворца - декабрь 2023 года.
Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения XVI века. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.
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РелигияСергей Аксенов (политик)Бахчисарай (Крым)
 
 
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