https://ria.ru/20220217/dvorets-1773343741.html

Муфтий рассказал о реставрации Ханского дворца в Крыму

Муфтий рассказал о реставрации Ханского дворца в Крыму - РИА Новости, 17.02.2022

Муфтий рассказал о реставрации Ханского дворца в Крыму

Ханский дворец в Бахчисарае, в котором сосредоточена духовная и культурная составляющая жизни мусульман Крыма, представляет ценность для всего человечества, он... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:20

2022-02-17T15:20

2022-02-17T17:05

религия

сергей аксенов (политик)

бахчисарай (крым)

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ханский дворец в Бахчисарае, в котором сосредоточена духовная и культурная составляющая жизни мусульман Крыма, представляет ценность для всего человечества, он должен быть сохранен и передан другим поколениям, считает председатель Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эмирали Аблаев.По его словам, сейчас там ведутся реставрационные работы, в частности, по устранению трещин, появившихся в одном из зданий комплекса."У крымских татар есть много объектов, имеющих культурное и духовное значение. Но центральное место занимает комплекс Хансарай. Там сконцентрирована духовная, культурная, этническая составляющая жизни крымских мусульман. Наш долг – сохранить и передать это другим поколениям. Мы знаем и уверены в том, что ценность Ханский дворец имеет не только для крымских татар, а для всего человечества", - сказал муфтий."Для нас важна государственная поддержка и концепция сохранения дворца. Со своей стороны мы делали и будем делать все от нас зависящее в этом вопросе и продолжать следить за ходом реставрационных работ", - отметил Аблаев.Муфтий Крыма отметил, что в Ханском дворце проводятся противоаварийные и реставрационные работы, соответствующую информацию по ним муфтият получает от Министерства культуры и Бахчисарайского заповедника. "Подчеркну, что работы в Ханском дворце проводятся за счет средств госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Мы находимся в тесном контакте с республиканским Минкультуры. Реставрация проводится по проектным документам профессионалами", - заявил муфтий.Ранее сообщалось, что трещина образовалась в стене Графского корпуса. При этом плановые реставрационные работы в самом здании должны были начаться в апреле 2022 года. Дворец был на день закрыт для посещения туристами. Причиной образования трещины в стене Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, по предварительным данным, стали сгнившие конструкции, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Ориентировочная стоимость проекта составит около 10 миллионов рублей, завершить противоаварийные работы планируется 1 мая 2022 года. Он добавил , что контракт с подрядной организацией уже заключен.Реставрационные работы комплекса Ханского дворца в Бахчисарае являются объектом госпрограммы развития Крыма. Работы на четырех объектах дворца уже завершены, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов. Общий объём финансирования реставрации - 1,9 миллиарда рублей. На объектах задействовано несколько компаний, занимающихся реставрационными работами. Плановый срок завершения работ по всему комплексу сооружений Ханского дворца - декабрь 2023 года.Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения XVI века. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.

https://ria.ru/20220209/bakhchisaray-1771880560.html

https://ria.ru/20220210/sobor-1772118706.html

бахчисарай (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей аксенов (политик), бахчисарай (крым)