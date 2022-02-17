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Звезды "Аббатства Даунтон" выпустят музыкальный альбом

Звезды "Аббатства Даунтон" выпустят музыкальный альбом - РИА Новости, 17.02.2022

Звезды "Аббатства Даунтон" выпустят музыкальный альбом

Звезды "Аббатства Даунтон" Мишель Докери и Майкл Фокс выпустят дебютный мини-альбом. Об этом сообщает The Guardian. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:36

2022-02-17T18:36

2022-02-17T18:36

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Звезды "Аббатства Даунтон" Мишель Докери и Майкл Фокс выпустят дебютный мини-альбом. Об этом сообщает The Guardian. Артисты познакомились на съемочной площадке знаменитого шоу. Герой Фокса — Эндрю Паркер, лакей в Аббатстве. Докери воплотила образ Мэри Кроули, старшей дочери графа Грэнтэма. Вскоре коллеги обнаружили, что любят музыку. "Когда сериал закончился, было что-то такое, из-за чего я по-новому стала смотреть на какие-то вещи, а еще я очень нервничала по поводу того, что меня ждет впереди. А потом мы вдруг просто стали писать музыку", — вспоминает Докери.Пластинка артистов называется "The Watching Silence". В нее вошло четыре песни. Ранее Фокс уже выступал в нескольких группах, играющих в разных стилях от инди до фолктроники, а также писал песни. Докери пела на различных лондонских сценах. Ее вдохновляла музыка Джони Митчелл, Элисон Краусс и Indigo Girls.Планируется, что мини альбом Докери и Фокса выйдет 6 мая 2022 года.

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