https://ria.ru/20220217/downton-1773377356.html
Звезды "Аббатства Даунтон" выпустят музыкальный альбом
Звезды "Аббатства Даунтон" выпустят музыкальный альбом - РИА Новости, 17.02.2022
Звезды "Аббатства Даунтон" выпустят музыкальный альбом
Звезды "Аббатства Даунтон" Мишель Докери и Майкл Фокс выпустят дебютный мини-альбом. Об этом сообщает The Guardian. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:36
2022-02-17T18:36
2022-02-17T18:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773376998_94:0:2197:1183_1920x0_80_0_0_cc073c9dfa2db08b944826bdecefc629.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Звезды "Аббатства Даунтон" Мишель Докери и Майкл Фокс выпустят дебютный мини-альбом. Об этом сообщает The Guardian. Артисты познакомились на съемочной площадке знаменитого шоу. Герой Фокса — Эндрю Паркер, лакей в Аббатстве. Докери воплотила образ Мэри Кроули, старшей дочери графа Грэнтэма. Вскоре коллеги обнаружили, что любят музыку. "Когда сериал закончился, было что-то такое, из-за чего я по-новому стала смотреть на какие-то вещи, а еще я очень нервничала по поводу того, что меня ждет впереди. А потом мы вдруг просто стали писать музыку", — вспоминает Докери.Пластинка артистов называется "The Watching Silence". В нее вошло четыре песни. Ранее Фокс уже выступал в нескольких группах, играющих в разных стилях от инди до фолктроники, а также писал песни. Докери пела на различных лондонских сценах. Ее вдохновляла музыка Джони Митчелл, Элисон Краусс и Indigo Girls.Планируется, что мини альбом Докери и Фокса выйдет 6 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220216/trailer-1772978011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773376998_357:0:1934:1183_1920x0_80_0_0_22c43a8dd992a90b899776bde2ad78fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, музыка
Звезды "Аббатства Даунтон" выпустят музыкальный альбом
Звезды "Аббатства Даунтон" Мишель Докери и Майкл Фокс выпустят дебютный мини-альбом
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Звезды "Аббатства Даунтон" Мишель Докери и Майкл Фокс выпустят дебютный мини-альбом. Об этом сообщает
The Guardian.
Артисты познакомились на съемочной площадке знаменитого шоу. Герой Фокса — Эндрю Паркер, лакей в Аббатстве. Докери воплотила образ Мэри Кроули, старшей дочери графа Грэнтэма. Вскоре коллеги обнаружили, что любят музыку.
"Когда сериал закончился, было что-то такое, из-за чего я по-новому стала смотреть на какие-то вещи, а еще я очень нервничала по поводу того, что меня ждет впереди. А потом мы вдруг просто стали писать музыку", — вспоминает Докери.
Пластинка артистов называется "The Watching Silence". В нее вошло четыре песни.
Ранее Фокс уже выступал в нескольких группах, играющих в разных стилях от инди до фолктроники, а также писал песни. Докери пела на различных лондонских сценах. Ее вдохновляла музыка Джони Митчелл, Элисон Краусс и Indigo Girls.
Планируется, что мини альбом Докери и Фокса выйдет 6 мая 2022 года.