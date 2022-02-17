https://ria.ru/20220217/dorogi-1773457188.html

Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 млрд рублей

Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 млрд рублей - РИА Новости, 17.02.2022

Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 млрд рублей

Финансирование ремонта и строительства дорог в Ярославской области в 2022 году увеличено до 7,9 миллиарда рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T23:38

2022-02-17T23:38

2022-02-17T23:47

ярославская область

экономика

михаил евраев

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ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Финансирование ремонта и строительства дорог в Ярославской области в 2022 году увеличено до 7,9 миллиарда рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Вечером в четверг Михаил Евраев провел на телеканале "Россия-24" прямую линию с жителями региона. Ряд вопросов был посвящен состоянию дорог."Более половины региональных дорог находятся не в нормативном состоянии, а если говорить про муниципальные дороги, то более 90% находятся не в нормативном состоянии", - рассказал врио губернатора."По цифрам могу сказать: в 2021 году на ремонт дорог было направлено 7,5 миллиарда рублей, из них на региональные дороги - 5 миллиардов и на муниципальные дороги - 2,5 миллиарда. В 2022 году эта цифра достигает уровня 7,9 миллиарда рублей. Из них на региональные дороги будет направлено 5,3 миллиарда рублей, на муниципальные – 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнул Евраев.Он отметил, что проблема ремонта и строительства дорог очень финансово емкая, чтобы привести в порядок все дороги, средств у региона не хватит. "Мы сейчас этот вопрос поставили на федеральном уровне очень серьезно, ведем обсуждение с коллегами из правительства. Постараемся, чтобы те масштабы ремонта, которые у нас сейчас есть, были существенно увеличены", - заявил врио губернатора.Михаил Евраев подчеркнул, что, в частности, ремонт дорог ведется и в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по волейболу, игры которого пройдут в Ярославле в сентябре.

https://ria.ru/20220217/vrachi-1773457324.html

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экономика, михаил евраев, ярославль, ярославская область