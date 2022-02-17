https://ria.ru/20220217/dorogi-1773457188.html
Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 млрд рублей
Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 млрд рублей - РИА Новости, 17.02.2022
Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 млрд рублей
Финансирование ремонта и строительства дорог в Ярославской области в 2022 году увеличено до 7,9 миллиарда рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T23:38
2022-02-17T23:38
2022-02-17T23:47
ярославская область
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Финансирование ремонта и строительства дорог в Ярославской области в 2022 году увеличено до 7,9 миллиарда рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Вечером в четверг Михаил Евраев провел на телеканале "Россия-24" прямую линию с жителями региона. Ряд вопросов был посвящен состоянию дорог."Более половины региональных дорог находятся не в нормативном состоянии, а если говорить про муниципальные дороги, то более 90% находятся не в нормативном состоянии", - рассказал врио губернатора."По цифрам могу сказать: в 2021 году на ремонт дорог было направлено 7,5 миллиарда рублей, из них на региональные дороги - 5 миллиардов и на муниципальные дороги - 2,5 миллиарда. В 2022 году эта цифра достигает уровня 7,9 миллиарда рублей. Из них на региональные дороги будет направлено 5,3 миллиарда рублей, на муниципальные – 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнул Евраев.Он отметил, что проблема ремонта и строительства дорог очень финансово емкая, чтобы привести в порядок все дороги, средств у региона не хватит. "Мы сейчас этот вопрос поставили на федеральном уровне очень серьезно, ведем обсуждение с коллегами из правительства. Постараемся, чтобы те масштабы ремонта, которые у нас сейчас есть, были существенно увеличены", - заявил врио губернатора.Михаил Евраев подчеркнул, что, в частности, ремонт дорог ведется и в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по волейболу, игры которого пройдут в Ярославле в сентябре.
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экономика, михаил евраев, ярославль, ярославская область
23:38 17.02.2022 (обновлено: 23:47 17.02.2022)
Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 млрд рублей
Ярославская область в 2022 году направит на ремонт дорог 7,9 миллиарда рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Финансирование ремонта и строительства дорог в Ярославской области в 2022 году увеличено до 7,9 миллиарда рублей, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.
Вечером в четверг Михаил Евраев
провел на телеканале "Россия-24"
прямую линию с жителями региона. Ряд вопросов был посвящен состоянию дорог.
"Более половины региональных дорог находятся не в нормативном состоянии, а если говорить про муниципальные дороги, то более 90% находятся не в нормативном состоянии", - рассказал врио губернатора.
"По цифрам могу сказать: в 2021 году на ремонт дорог было направлено 7,5 миллиарда рублей, из них на региональные дороги - 5 миллиардов и на муниципальные дороги - 2,5 миллиарда. В 2022 году эта цифра достигает уровня 7,9 миллиарда рублей. Из них на региональные дороги будет направлено 5,3 миллиарда рублей, на муниципальные – 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнул Евраев.
Он отметил, что проблема ремонта и строительства дорог очень финансово емкая, чтобы привести в порядок все дороги, средств у региона не хватит. "Мы сейчас этот вопрос поставили на федеральном уровне очень серьезно, ведем обсуждение с коллегами из правительства. Постараемся, чтобы те масштабы ремонта, которые у нас сейчас есть, были существенно увеличены", - заявил врио губернатора.
Михаил Евраев подчеркнул, что, в частности, ремонт дорог ведется и в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по волейболу, игры которого пройдут в Ярославле
в сентябре.
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