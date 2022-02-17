https://ria.ru/20220217/dorogi-1773315053.html
Порядка на дорогах в России стало больше, заявил Путин
Порядка на дорогах в России стало больше, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022
Порядка на дорогах в России стало больше, заявил Путин
Несмотря на продолжающуюся критику в адрес Госавтоинспекции, порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП - меньше, констатировал президент Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:36
2022-02-17T13:36
2022-02-17T14:45
россия
дтп
дороги
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594054620_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_de4944884f159b2a2867993c335d8e71.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на продолжающуюся критику в адрес Госавтоинспекции, порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП - меньше, констатировал президент Владимир Путин."Благодаря принятым мерам, в том числе в рамках проекта "Безопасность дорожного движения", порядка на дорогах - надо это все-таки признать - стало больше. Знаю, что критика в отношении этих подразделений - она у нас традиционная и вечная, но будем объективно оценивать эту работу. Все-таки порядка стало больше", - сказал Путин на коллегии МВД России.По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах."За 2021 год на 3.1% - небольшой процент, но все-таки - совершенно меньше ДТП. И погибло - много еще у нас людей гибнет, у нас все-таки на 5,8% тоже меньше, чем предыдущий период. Ранения получили на 4,2% меньше людей, это все-таки конкретные люди. Конкретные судьбы здоровье. Это важно", - заключил президент.
https://ria.ru/20220217/doroga-1773315167.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594054620_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_611d488e882055cf22241aaae3bdebfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дтп, дороги, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
13:36 17.02.2022 (обновлено: 14:45 17.02.2022)
Порядка на дорогах в России стало больше, заявил Путин
Президент Путин: порядка на дорогах в России стало больше, число ДТП уменьшилось
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на продолжающуюся критику в адрес Госавтоинспекции, порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП - меньше, констатировал президент Владимир Путин.
"Благодаря принятым мерам, в том числе в рамках проекта "Безопасность дорожного движения", порядка на дорогах - надо это все-таки признать - стало больше. Знаю, что критика в отношении этих подразделений - она у нас традиционная и вечная, но будем объективно оценивать эту работу. Все-таки порядка стало больше", - сказал Путин на коллегии МВД России
.
По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах.
"За 2021 год на 3.1% - небольшой процент, но все-таки - совершенно меньше ДТП. И погибло - много еще у нас людей гибнет, у нас все-таки на 5,8% тоже меньше, чем предыдущий период. Ранения получили на 4,2% меньше людей, это все-таки конкретные люди. Конкретные судьбы здоровье. Это важно", - заключил президент.