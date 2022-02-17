https://ria.ru/20220217/dorogi-1773315053.html

Порядка на дорогах в России стало больше, заявил Путин

Порядка на дорогах в России стало больше, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022

Порядка на дорогах в России стало больше, заявил Путин

Несмотря на продолжающуюся критику в адрес Госавтоинспекции, порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП - меньше, констатировал президент Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:36

2022-02-17T13:36

2022-02-17T14:45

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дтп

дороги

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на продолжающуюся критику в адрес Госавтоинспекции, порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП - меньше, констатировал президент Владимир Путин."Благодаря принятым мерам, в том числе в рамках проекта "Безопасность дорожного движения", порядка на дорогах - надо это все-таки признать - стало больше. Знаю, что критика в отношении этих подразделений - она у нас традиционная и вечная, но будем объективно оценивать эту работу. Все-таки порядка стало больше", - сказал Путин на коллегии МВД России.По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах."За 2021 год на 3.1% - небольшой процент, но все-таки - совершенно меньше ДТП. И погибло - много еще у нас людей гибнет, у нас все-таки на 5,8% тоже меньше, чем предыдущий период. Ранения получили на 4,2% меньше людей, это все-таки конкретные люди. Конкретные судьбы здоровье. Это важно", - заключил президент.

https://ria.ru/20220217/doroga-1773315167.html

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россия, дтп, дороги, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество