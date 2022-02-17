https://ria.ru/20220217/doroga-1773315167.html
Путин призвал повышать безопасность на дорогах
Путин призвал повышать безопасность на дорогах - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал повышать безопасность на дорогах
Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:36
2022-02-17T13:36
2022-02-17T15:32
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, заявил президент России Владимир Путин."В дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах", - сказал Путин, выступая на коллегии МВД.Он отметил опыт, накопленный у ведомства во взаимодействии с общественными, волонтерскими объединениями."Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах", - добавил президент.
https://ria.ru/20220216/dtp-1773143861.html
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
13:36 17.02.2022 (обновлено: 15:32 17.02.2022)
Путин призвал повышать безопасность на дорогах
Президент Путин призвал сформировать в обществе неприятие хамского поведения на дорогах