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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки - РИА Новости, 17.02.2022

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера среды 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг, заявил глава Специальной... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:09

2022-02-17T19:09

2022-02-17T19:09

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера среды 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг, заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик."Между вчерашним вечером и 11.20 по времени Киева (12.20 мск – ред.) сегодня... СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения... После 11.20 мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряженность, как может показаться, снижается", - сказал глава СММ, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.СММ, по его словам, обратилась к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня. "Критически важна немедленная деэскалация, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации", - отметил Чевик.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 18 раз.Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773350429.html

https://ria.ru/20220217/donbass-1773321084.html

https://ria.ru/20220217/dnr-1773253913.html

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в мире, обсе, смм обсе, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр