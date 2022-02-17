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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки - РИА Новости, 17.02.2022
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера среды 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг, заявил глава Специальной... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:09
2022-02-17T19:09
в мире
обсе
смм обсе
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера среды 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг, заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик."Между вчерашним вечером и 11.20 по времени Киева (12.20 мск – ред.) сегодня... СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения... После 11.20 мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряженность, как может показаться, снижается", - сказал глава СММ, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.СММ, по его словам, обратилась к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня. "Критически важна немедленная деэскалация, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации", - отметил Чевик.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 18 раз.Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773350429.html
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в мире, обсе, смм обсе, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:09 17.02.2022
 
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы "Park Inn" в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ
Автопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы Park Inn в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы "Park Inn" в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера среды 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг, заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.
"Между вчерашним вечером и 11.20 по времени Киева (12.20 мск – ред.) сегодня... СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения... После 11.20 мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряженность, как может показаться, снижается", - сказал глава СММ, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 15:45
ВСУ третий раз за день обстреляли окраины Донецка
СММ, по его словам, обратилась к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня. "Критически важна немедленная деэскалация, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации", - отметил Чевик.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 18 раз.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:50
В Кремле призвали Запад предостеречь Украину от дальнейшей эскалации
Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 09:27
Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
 
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