Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреливает Донбасс, пока Запад обеспокоен "вторжением России"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики ведут массированные удары по территории самопровозглашенной Луганской народной республики пока Запад обеспокоен якобы "вторжением России на Украину", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Варварски и цинично ВСУ ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-миллиметровых минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым "вторжением России на Украину" – армия Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) обстреливает Донбасс", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.