https://ria.ru/20220217/donbass-1773364344.html

Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными

Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными - РИА Новости, 17.02.2022

Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными

Украинские силовики ведут массированные удары по территории самопровозглашенной Луганской народной республики пока Запад обеспокоен якобы "вторжением России на... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:30

2022-02-17T16:30

2022-02-17T16:30

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

украина

киев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики ведут массированные удары по территории самопровозглашенной Луганской народной республики пока Запад обеспокоен якобы "вторжением России на Украину", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Варварски и цинично ВСУ ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-миллиметровых минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым "вторжением России на Украину" – армия Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) обстреливает Донбасс", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773363657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/donbass-1773352483.html

донецкая народная республика

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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр