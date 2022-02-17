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https://ria.ru/20220217/donbass-1773364344.html
Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными
Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными - РИА Новости, 17.02.2022
Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными
Украинские силовики ведут массированные удары по территории самопровозглашенной Луганской народной республики пока Запад обеспокоен якобы "вторжением России на... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:30
2022-02-17T16:30
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики ведут массированные удары по территории самопровозглашенной Луганской народной республики пока Запад обеспокоен якобы "вторжением России на Украину", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Варварски и цинично ВСУ ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-миллиметровых минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым "вторжением России на Украину" – армия Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) обстреливает Донбасс", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773363657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/donbass-1773352483.html
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:30 17.02.2022
 
Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреливает Донбасс, пока Запад обеспокоен "вторжением России"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики ведут массированные удары по территории самопровозглашенной Луганской народной республики пока Запад обеспокоен якобы "вторжением России на Украину", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Варварски и цинично ВСУ ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-миллиметровых минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым "вторжением России на Украину" – армия Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) обстреливает Донбасс", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 16:27
В ЛНР заявили об ухудшении гуманитарной обстановке в Донбассе
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 15:51В мире
В ЛНР назвали причину массированных обстрелов в Донбассе
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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