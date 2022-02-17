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https://ria.ru/20220217/donbass-1773362380.html
Обострение в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности, заявили в ЛНР
Обострение в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022
Обострение в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности, заявили в ЛНР
Обострение Киевом обстановки в Донбассе может перечеркнуть ранее достигнутые договоренности, заявил журналистам начальник управления Народной милиции... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:23
2022-02-17T16:38
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обострение Киевом обстановки в Донбассе может перечеркнуть ранее достигнутые договоренности, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко."Имеющаяся тенденция к обострению обстановки, по вине украинского руководства, может перечеркнуть все ранее достигнутые договоренности", - заявил Лещенко журналистам.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/lnr-1773249282.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины
16:23 17.02.2022 (обновлено: 16:38 17.02.2022)
 
Обострение в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что обострение обстановки в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обострение Киевом обстановки в Донбассе может перечеркнуть ранее достигнутые договоренности, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
"Имеющаяся тенденция к обострению обстановки, по вине украинского руководства, может перечеркнуть все ранее достигнутые договоренности", - заявил Лещенко журналистам.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:36
В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации на линии соприкосновения
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 16:30
Глава ЛНР назвал удары по Донбассу варварскими и циничными
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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