https://ria.ru/20220217/donbass-1773362380.html

Обострение в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности, заявили в ЛНР

Обострение в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022

Обострение в Донбассе перечеркнет достигнутые договоренности, заявили в ЛНР

Обострение Киевом обстановки в Донбассе может перечеркнуть ранее достигнутые договоренности, заявил журналистам начальник управления Народной милиции... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:23

2022-02-17T16:23

2022-02-17T16:38

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769481239_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_552dc6fc82d04ccbb80416c40b499524.jpg

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Обострение Киевом обстановки в Донбассе может перечеркнуть ранее достигнутые договоренности, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко."Имеющаяся тенденция к обострению обстановки, по вине украинского руководства, может перечеркнуть все ранее достигнутые договоренности", - заявил Лещенко журналистам.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/lnr-1773249282.html

https://ria.ru/20220217/donbass-1773364344.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины