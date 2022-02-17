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ВСУ третий раз за день обстреляли окраины Донецка
ВСУ третий раз за день обстреляли окраины Донецка - РИА Новости, 17.02.2022
ВСУ третий раз за день обстреляли окраины Донецка
Украинские силовики трижды обстреляли окраины Донецка из минометов, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:45
2022-02-17T17:24
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
киев
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики трижды обстреляли окраины Донецка из минометов, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР рассказали, что под огонь орудий ВСУ попали поселок Мандрыкино и шахта "Трудовская" на окраинах столицы республики, повреждены два жилых дома."В 14:45 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Веселое (окраины Донецка. — Прим. ред.). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", — отметил представитель ведомства.Ранее власти самопровозглашенных республик сообщили, что ВСУ обостряют ситуацию в зоне конфликта, что говорит о попытках силового решения противостояния. Число обстрелов значительно увеличилось, из-за чего их войскам пришлось открыть ответный огонь. Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг эти заявления и добавил, что власти страны намерены действовать дипломатическими методами.В Донецке и Луганске подчеркнули, что действия Киева противоречат минским договоренностям и мерам по укреплению режима прекращения огня, подписанным летом 2020 года.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773336402.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, киев, вооруженные силы украины
15:45 17.02.2022 (обновлено: 17:24 17.02.2022)
 
ВСУ третий раз за день обстреляли окраины Донецка

В СЦКК заявили, что ВСУ третий раз за день обстреляли окраины Донецка из минометов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики трижды обстреляли окраины Донецка из минометов, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ДНР рассказали, что под огонь орудий ВСУ попали поселок Мандрыкино и шахта "Трудовская" на окраинах столицы республики, повреждены два жилых дома.
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"В 14:45 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Веселое (окраины Донецка. — Прим. ред.). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", — отметил представитель ведомства.
Ранее власти самопровозглашенных республик сообщили, что ВСУ обостряют ситуацию в зоне конфликта, что говорит о попытках силового решения противостояния. Число обстрелов значительно увеличилось, из-за чего их войскам пришлось открыть ответный огонь.
Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг эти заявления и добавил, что власти страны намерены действовать дипломатическими методами.
В Донецке и Луганске подчеркнули, что действия Киева противоречат минским договоренностям и мерам по укреплению режима прекращения огня, подписанным летом 2020 года.
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникКиевВооруженные силы Украины
 
 
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