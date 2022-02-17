https://ria.ru/20220217/donbass-1773336402.html

Киев публикует постановочные материалы о Донбассе, заявили в ЛНР

Киев публикует постановочные материалы о Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.02.2022

Киев публикует постановочные материалы о Донбассе, заявили в ЛНР

Киев осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе, сообщает пресс-служба Народной милиции... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:53

2022-02-17T14:53

2022-02-17T16:32

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Киев осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе, сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг."С целью оправдания преступных действий противника, украинская сторона осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры якобы в результате огневой активности Народной милиции. Примечательно, что на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы. Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов скажет, что это постановочные фото", - говорится в сообщении.Ранее в четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, с начала суток зафиксировали 29 нарушений, один силовик и двое гражданских ранены. В частности, военные заявили об обстреле Станицы Луганской в Донбассе, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/donbass-1773334090.html

https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс