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В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе
В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе
Информация из Донбасса - тревожная, со стороны Киева начались провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:48
2022-02-17T14:07
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Информация из Донбасса - тревожная, со стороны Киева начались провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. Вот сейчас видим, что идут эти страшные провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идёт обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это тревожная информация. Мы продолжаем наблюдать", - сказал Песков журналистам.
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донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, политика, дмитрий песков
13:48 17.02.2022 (обновлено: 14:07 17.02.2022)
 
В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе

Пресс-секретарь Песков назвал информацию, приходящую из Донбасса, тревожной

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Информация из Донбасса - тревожная, со стороны Киева начались провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. Вот сейчас видим, что идут эти страшные провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идёт обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это тревожная информация. Мы продолжаем наблюдать", - сказал Песков журналистам.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаПолитикаДмитрий Песков
 
 
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