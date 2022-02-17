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В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе
В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе
Информация из Донбасса - тревожная, со стороны Киева начались провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:48
2022-02-17T13:48
2022-02-17T14:07
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Информация из Донбасса - тревожная, со стороны Киева начались провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. Вот сейчас видим, что идут эти страшные провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идёт обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это тревожная информация. Мы продолжаем наблюдать", - сказал Песков журналистам.
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донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, политика, дмитрий песков
13:48 17.02.2022 (обновлено: 14:07 17.02.2022)
В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе
Пресс-секретарь Песков назвал информацию, приходящую из Донбасса, тревожной