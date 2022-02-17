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https://ria.ru/20220217/donbass-1773300611.html
Обстановка в Донбассе нагнетается, заявил Песков
Обстановка в Донбассе нагнетается, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Обстановка в Донбассе нагнетается, заявил Песков
В Кремле следят за сообщениями об обострении ситуации в Донбассе, очевидно, что обстановка там нагнетается, при этом никто на Западе не говорит об огромном... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:45
2022-02-17T13:53
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
игорь конашенков
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Кремле следят за сообщениями об обострении ситуации в Донбассе, очевидно, что обстановка там нагнетается, при этом никто на Западе не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил, все вместе это может привести к крайне опасной ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда приходят... Абсолютно понятно, что там обстановка нагнетается, и мы слышим на протяжении суток последние сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но я ещё раз повторю - речь идёт о нашей собственной территории - но никто, ни один представитель западный не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения", - сказал Песков журналистам.По его словам, "вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние несколько суток, это очень и очень опасная ситуация".Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773320095.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, алексей резников, игорь конашенков, владимир путин, дмитрий песков, россия, киев, сша, вооруженные силы украины, нато
12:45 17.02.2022 (обновлено: 13:53 17.02.2022)
 
Обстановка в Донбассе нагнетается, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что обстановка в Донбассе нагнетается

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Кремле следят за сообщениями об обострении ситуации в Донбассе, очевидно, что обстановка там нагнетается, при этом никто на Западе не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил, все вместе это может привести к крайне опасной ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда приходят... Абсолютно понятно, что там обстановка нагнетается, и мы слышим на протяжении суток последние сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но я ещё раз повторю - речь идёт о нашей собственной территории - но никто, ни один представитель западный не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения", - сказал Песков журналистам.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:48
В Кремле заявили о начавшихся провокациях Киева в Донбассе
По его словам, "вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние несколько суток, это очень и очень опасная ситуация".
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:40
Россия сожалеет, что оппоненты не видят агрессии Киева, заявил Песков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковИгорь КонашенковВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияКиевСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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