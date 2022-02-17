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https://ria.ru/20220217/donbass-1773294603.html
ВСУ планируют перебросить в Донбасс комплекс "Точка-У", заявили в ДНР
ВСУ планируют перебросить в Донбасс комплекс "Точка-У", заявили в ДНР - РИА Новости, 17.02.2022
ВСУ планируют перебросить в Донбасс комплекс "Точка-У", заявили в ДНР
Украинские силовики планируют перебросить в Донбасс тактические ракетные комплексы "Точка-У", заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:21
2022-02-17T12:48
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
хмельницкий (город)
сша
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики планируют перебросить в Донбасс тактические ракетные комплексы "Точка-У", заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."В 19-й ракетной бригаде ВСУ в городе Хмельницкий проводится техническое обслуживание оперативно-тактических ракетных комплексов "Точка-У" и их подготовка к боевому применению. Из арсеналов и баз на склады бригады для этих ракетных комплексов перемещены ракеты 9м79к, имеющие кассетную боевую часть. По нашим данным, командование ВСУ планирует переброску этого соединения на Донбасс в ближайшее время", - сказал представитель ведомства.Он напомнил, что украинские силовики неоднократно уже применяли данные ракетные комплексы. "Так, ...22 августа 2014 года украинские нацисты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ровеньки Луганской народной республики. Тогда погибли мирные жители, в том числе дети", - сказал представитель Народной милиции.Он отметил, что данный замысел предусматривает действия ударной группы на направлении населённый пунктов Сартана и Коминтерново на юге ДНР."В ее состав включены разведывательная рота и рота огневой поддержки из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также сводная минометная батарея. Также в состав этой группы войдут несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны, который из Запорожья будет переброшен в Мариуполь в ближайшее время. Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773295077.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, хмельницкий (город), сша, вооруженные силы украины
12:21 17.02.2022 (обновлено: 12:48 17.02.2022)
 
ВСУ планируют перебросить в Донбасс комплекс "Точка-У", заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ планируют перебросить в Донбасс ракетный комплекс "Точка-У"

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкРакетный комплекс 9К79 "Точка-У" вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс 9К79 Точка-У вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Ракетный комплекс 9К79 "Точка-У" вооруженных сил Украины . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики планируют перебросить в Донбасс тактические ракетные комплексы "Точка-У", заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В 19-й ракетной бригаде ВСУ в городе Хмельницкий проводится техническое обслуживание оперативно-тактических ракетных комплексов "Точка-У" и их подготовка к боевому применению. Из арсеналов и баз на склады бригады для этих ракетных комплексов перемещены ракеты 9м79к, имеющие кассетную боевую часть. По нашим данным, командование ВСУ планирует переброску этого соединения на Донбасс в ближайшее время", - сказал представитель ведомства.
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Он напомнил, что украинские силовики неоднократно уже применяли данные ракетные комплексы. "Так, ...22 августа 2014 года украинские нацисты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ровеньки Луганской народной республики. Тогда погибли мирные жители, в том числе дети", - сказал представитель Народной милиции.
"Командующим оперативно-тактической группировкой "Восток"... осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что данный замысел предусматривает действия ударной группы на направлении населённый пунктов Сартана и Коминтерново на юге ДНР.
"В ее состав включены разведывательная рота и рота огневой поддержки из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также сводная минометная батарея. Также в состав этой группы войдут несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны, который из Запорожья будет переброшен в Мариуполь в ближайшее время. Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи", - сказал представитель ведомства.
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