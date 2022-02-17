Украинские силовики заявили об обстреле Станицы Луганской в Донбассе
Украинские силовики заявили об обстреле Станицы Луганской в Донбассе, есть пострадавшие
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Украинские военные заявили в четверг об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе, снаряды попали в здание детского сада, двое гражданских получили контузии.
"С особым цинизмом... войска совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил в Facebook.
Вчера, 12:12В 80 километрах от Луганска слышна стрельба
По данным пресс-центра, также повреждения получила коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электроснабжения. Украинские военнослужащие оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.