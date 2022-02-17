https://ria.ru/20220217/donbass-1773274375.html

В ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром

В ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром - РИА Новости, 17.02.2022

В ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром

На фоне массированных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков в Луганске сомневаются в намерении... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:10

2022-02-17T11:10

2022-02-17T11:10

в мире

украина

луганская народная республика

франция

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. На фоне массированных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков в Луганске сомневаются в намерении Киева решить конфликт в Донбассе миром, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Этот выпад ставит под огромный вопрос заявления гарантов минских соглашений - Франции и Германии, что Украина привержена политико-правовому варианту урегулирования конфликта и намерена выполнять минские соглашения", - заявил Мирошник.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773265618.html

https://ria.ru/20220217/obstrel-1773260992.html

украина

луганская народная республика

франция

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в мире, украина, луганская народная республика, франция, ситуация в днр и лнр