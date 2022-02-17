https://ria.ru/20220217/donbass-1773274375.html
В ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром
В ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром - РИА Новости, 17.02.2022
В ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром
На фоне массированных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков в Луганске сомневаются в намерении... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:10
2022-02-17T11:10
2022-02-17T11:10
в мире
украина
луганская народная республика
франция
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. На фоне массированных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков в Луганске сомневаются в намерении Киева решить конфликт в Донбассе миром, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Этот выпад ставит под огромный вопрос заявления гарантов минских соглашений - Франции и Германии, что Украина привержена политико-правовому варианту урегулирования конфликта и намерена выполнять минские соглашения", - заявил Мирошник.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773265618.html
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в мире, украина, луганская народная республика, франция, ситуация в днр и лнр
В ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром
После обстрелов в ЛНР усомнились в намерениях Киева решить конфликт в Донбассе миром