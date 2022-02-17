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В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации в Донбассе
В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации в Донбассе
Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:57
2022-02-17T16:01
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", — отметил ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.Он рассказал, что украинские силовики с утра открыли огонь по пяти населенным пунктам. Позднее стало известно о еще трех обстрелах. Теперь сообщается о двух новых случаях.В ДНР также заявили, что территория республики попала под обстрел ВСУ — по поселку Мандрыкино на окраине Донецка выпустили пять мин калибра 82 миллиметра. Ранее ВСУ также открыли огонь по Горловке — в направлении поселков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова на окраине города выпущено 32 мины такого же калибра.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773263553.html
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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в мире, луганская народная республика
10:57 17.02.2022 (обновлено: 16:01 17.02.2022)
 
В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации в Донбассе

Народная милиция ЛНР: украинские силовики продолжают вести огонь по территории республики

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", — отметил ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 10:28
Американское СМИ назвало новые даты "вторжения" России на Украину
Он рассказал, что украинские силовики с утра открыли огонь по пяти населенным пунктам. Позднее стало известно о еще трех обстрелах. Теперь сообщается о двух новых случаях.
В ДНР также заявили, что территория республики попала под обстрел ВСУ — по поселку Мандрыкино на окраине Донецка выпустили пять мин калибра 82 миллиметра.
Ранее ВСУ также открыли огонь по Горловке — в направлении поселков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова на окраине города выпущено 32 мины такого же калибра.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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