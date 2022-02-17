https://ria.ru/20220217/doma-1773337581.html

В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ

В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022

В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ

Два дома получили повреждения в результате обстрела окраин Донецка в четверг, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:00

2022-02-17T15:00

2022-02-17T15:00

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два дома получили повреждения в результате обстрела окраин Донецка в четверг, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР заявили, что зафиксировали обстрел со стороны украинских силовиков в направлении поселка шахты "Трудовская" на окраине Донецка. Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра."Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в Донецке, посёлок шахты "Трудовская", в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773270813.html

https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773299730.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс