Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/doma-1773337581.html
В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ
В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022
В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ
Два дома получили повреждения в результате обстрела окраин Донецка в четверг, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:00
2022-02-17T15:00
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770261745_0:154:3073:1883_1920x0_80_0_0_3d11f82ecd5cb4b2476d87d27ec4d9cd.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два дома получили повреждения в результате обстрела окраин Донецка в четверг, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР заявили, что зафиксировали обстрел со стороны украинских силовиков в направлении поселка шахты "Трудовская" на окраине Донецка. Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра."Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в Донецке, посёлок шахты "Трудовская", в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773270813.html
https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773299730.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770261745_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_b7648021ec6ca9a72876d84888d19678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:00 17.02.2022
 
В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ

На окраине Донецка оказались повреждены два дома в результате обстрела силовиками

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУлица Постышева в Донецке
Улица Постышева в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Улица Постышева в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два дома получили повреждения в результате обстрела окраин Донецка в четверг, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ДНР заявили, что зафиксировали обстрел со стороны украинских силовиков в направлении поселка шахты "Трудовская" на окраине Донецка. Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра.
"Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в Донецке, посёлок шахты "Трудовская", в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 10:57
В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации в Донбассе
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:42
Зеленский направился в район Операции объединенных сил в Донбассе
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала