В Донецке повредили два дома в результате обстрела ВСУ
На окраине Донецка оказались повреждены два дома в результате обстрела силовиками
Улица Постышева в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два дома получили повреждения в результате обстрела окраин Донецка в четверг, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ДНР заявили, что зафиксировали обстрел со стороны украинских силовиков в направлении поселка шахты "Трудовская" на окраине Донецка. Выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра.
"Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в Донецке, посёлок шахты "Трудовская", в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.