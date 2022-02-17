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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220217/dollar-1773285547.html
Доллар подскочил выше 76 рублей на геополитических рисках
Доллар подскочил выше 76 рублей на геополитических рисках - РИА Новости, 17.02.2022
Доллар подскочил выше 76 рублей на геополитических рисках
Рубль теряет в стоимости из-за ситуации в мире, курс доллара вырос выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:50
2022-02-17T13:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Рубль теряет в стоимости из-за ситуации в мире, курс доллара вырос выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 11:36 мск прибавляла в цене 1,06 рубля, достигая отметки в 76,31 рубля, евро увеличивался на 95 копеек — до 86,65 рубля.Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее заявили об обстрелах со стороны Киева. В частности, что украинские силовики атаковали окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
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доллар, экономика, россия
11:50 17.02.2022 (обновлено: 13:15 17.02.2022)
 
Доллар подскочил выше 76 рублей на геополитических рисках

Доллар подскочил до 76,31 рубля на геополитических рисках

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электронное табло со знаком доллара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Рубль теряет в стоимости из-за ситуации в мире, курс доллара вырос выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 11:36 мск прибавляла в цене 1,06 рубля, достигая отметки в 76,31 рубля, евро увеличивался на 95 копеек — до 86,65 рубля.
Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее заявили об обстрелах со стороны Киева. В частности, что украинские силовики атаковали окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДолларЭкономикаРоссия
 
 
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