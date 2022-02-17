https://ria.ru/20220217/dolgi-1773231661.html
Когда пенсионерам можно не платить по своим долгам
Пенсионерам назвали случаи, когда можно не платить по своим долгам - РИА Новости, 17.02.2022
Когда пенсионерам можно не платить по своим долгам
Несмотря на финансовую уязвимость пенсионеров, от обязательств по выплате долга их освобождают лишь по веским причинам - даже если пенсия является единственным... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:19
2022-02-17T04:19
2022-02-17T04:19
общество
россия
пенсия
долг
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несмотря на финансовую уязвимость пенсионеров, от обязательств по выплате долга их освобождают лишь по веским причинам - даже если пенсия является единственным источником дохода. В ряде случаев выплаты могут сократить, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.Некоторые долги можно списать, если истек трехлетний срок исковой давности. "Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен", - указывает эксперт.Можно сократить размер выплаты, даже если суд присудил взыскание, также есть вероятность даже вовсе ее избежать. По словам Ногайлиевой, закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. Однако он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджетов.Пенсионер также может подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума либо пройти процедуру банкротства, заключила Ногайлиева.
https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html
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общество, россия, пенсия, долг
Пенсионерам назвали случаи, когда можно не платить по своим долгам
Эксперт Ногайлиева заявила, что выплаты пенсионеров по долгам можно сократить
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Несмотря на финансовую уязвимость пенсионеров, от обязательств по выплате долга их освобождают лишь по веским причинам - даже если пенсия является единственным источником дохода. В ряде случаев выплаты могут сократить, рассказывает
агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Некоторые долги можно списать, если истек трехлетний срок исковой давности. "Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен", - указывает эксперт.
Можно сократить размер выплаты, даже если суд присудил взыскание, также есть вероятность даже вовсе ее избежать. По словам Ногайлиевой, закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. Однако он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджетов.
Пенсионер также может подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума либо пройти процедуру банкротства, заключила Ногайлиева.