https://ria.ru/20220217/dokhody-1773404336.html

Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%

Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5% - РИА Новости, 17.02.2022

Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%

Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:17

2022-02-17T18:17

2022-02-17T18:53

экономика

владимир путин

доходы

россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%.Путин отметил, что увеличение доходов должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост — "базовое условия для решения социальных задач".Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%. В 2022 году, как неоднократно указывал Владимир Путин, властям необходимо вернуть показатели к целевому уровню в 4%.

https://ria.ru/20220217/putin-1773374371.html

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экономика, владимир путин, доходы, россия