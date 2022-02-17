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Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%
Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5% - РИА Новости, 17.02.2022
Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%
Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:17
2022-02-17T18:17
2022-02-17T18:53
экономика
владимир путин
доходы
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%.Путин отметил, что увеличение доходов должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост — "базовое условия для решения социальных задач".Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%. В 2022 году, как неоднократно указывал Владимир Путин, властям необходимо вернуть показатели к целевому уровню в 4%.
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экономика, владимир путин, доходы, россия
18:17 17.02.2022 (обновлено: 18:53 17.02.2022)
Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%
Президент Путин: реальные доходы россиян должны вырасти не менее чем на 2,5%