https://ria.ru/20220217/dokazatelstva-1773444850.html
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками - РИА Новости, 17.02.2022
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, проанализировав фотоматериалы с места обстрела детского сада в подконтрольной Киеву Станице... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:52
2022-02-17T21:52
2022-02-17T21:52
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старомихайловка
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, проанализировав фотоматериалы с места обстрела детского сада в подконтрольной Киеву Станице Луганской, привела доказательства, что обстрел велся с позиций украинских силовиков.Ранее ряд СМИ распространил информацию об обстреле со стороны ЛНР детского сада на подконтрольной Киеву территории. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко обвинил Киев в распространении фейков."Нашими экспертами были детально изучены фотоматериалы и проведен их тщательный анализ. Расположение здания детского сада, угол, под которым произошло поражение стены, позволили вычислить точную траекторию полета снаряда. Как видно на представленной схеме, стрельба могла вестись только с восточного направления. При этом позиция предполагаемого орудия, из которого велся огонь, находится на территории, контролируемой 79-й бригадой ВСУ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Он уточнил, что в направлении, с которого велся обстрел, подразделений Народной милиции не может быть по определению, так как это подконтрольная Киеву территория. "Все это доказывает, что фарс с разрушением детского сада является провокацией Киева с целью дестабилизации обстановки на Донбассе", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 21 раз, ранение получила жительница Старомихайловки. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела села Николаевка были повреждены жилые дома, линия электропередачи и газопровод.В свою очередь украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе в четверг, двое силовиков и двое гражданских получили ранения. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу затребовала созвать внеочередное заседание.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, старомихайловка, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженный конфликт на востоке украины, лнр
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада в Донбассе со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, проанализировав фотоматериалы с места обстрела детского сада в подконтрольной Киеву Станице Луганской, привела доказательства, что обстрел велся с позиций украинских силовиков.
Ранее ряд СМИ распространил информацию об обстреле со стороны ЛНР детского сада на подконтрольной Киеву
территории. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко обвинил Киев в распространении фейков.
"Нашими экспертами были детально изучены фотоматериалы и проведен их тщательный анализ. Расположение здания детского сада, угол, под которым произошло поражение стены, позволили вычислить точную траекторию полета снаряда. Как видно на представленной схеме, стрельба могла вестись только с восточного направления. При этом позиция предполагаемого орудия, из которого велся огонь, находится на территории, контролируемой 79-й бригадой ВСУ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Он уточнил, что в направлении, с которого велся обстрел, подразделений Народной милиции не может быть по определению, так как это подконтрольная Киеву территория. "Все это доказывает, что фарс с разрушением детского сада является провокацией Киева с целью дестабилизации обстановки на Донбассе", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.
Представители Донецкой и Луганской народных республик
заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины
открыли массированный огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР
, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 21 раз, ранение получила жительница Старомихайловки
. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела села Николаевка были повреждены жилые дома, линия электропередачи и газопровод.
В свою очередь украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе
в четверг, двое силовиков и двое гражданских получили ранения. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской
, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины
, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу затребовала созвать внеочередное заседание.
Москва
неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ
отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО
к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.