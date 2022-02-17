https://ria.ru/20220217/dnr-1773379788.html

В ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

В ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости, 17.02.2022

В ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, в четверг РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:05

2022-02-17T17:05

2022-02-17T17:06

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 18 раз."Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С начала текущих суток украинские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал журналистам представитель ведомства.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773279602.html

https://ria.ru/20220217/gaubitsy-1773265819.html

донецкая народная республика

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