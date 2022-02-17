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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.02.2022
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:56
2022-02-17T09:56
в мире
украина
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ведомстве сообщали об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие.
https://ria.ru/20220216/donbass-1773181411.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:56 17.02.2022
 
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Представительство ДНР в СЦКК заявило о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ведомстве сообщали об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие.
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