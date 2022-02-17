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Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022
Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:27
2022-02-17T10:41
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.В ведомстве напомнили, что утром в четверг были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатомётов на юге самопровозглашенной республики."С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220216/donbass-1773181411.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс
09:27 17.02.2022 (обновлено: 10:41 17.02.2022)
 
Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ

Народная милиция ДНР открыла ответный огонь после обстрела со стороны украинских силовиков

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
В ведомстве напомнили, что утром в четверг были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатомётов на юге самопровозглашенной республики.
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"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - сказал представитель ведомства.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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