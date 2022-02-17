https://ria.ru/20220217/dnr-1773253913.html

Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ

Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022

Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:27

2022-02-17T09:27

2022-02-17T10:41

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.В ведомстве напомнили, что утром в четверг были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатомётов на юге самопровозглашенной республики."С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220216/donbass-1773181411.html

https://ria.ru/20220215/donbass-1772857307.html

донецкая народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс