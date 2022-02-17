09:27 17.02.2022 (обновлено: 10:41 17.02.2022)
Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь после обстрела со стороны украинских силовиков
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
В ведомстве напомнили, что утром в четверг были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатомётов на юге самопровозглашенной республики.
"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - сказал представитель ведомства.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
15 февраля, 11:07ВСУ поставили в Донбасс боеприпасы натовского образца, заявили в ДНР