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На Украине разгадали замысел Запада
"Взялись серьезно": на Украине обвинили Запад в "экономической диверсии" - РИА Новости, 17.02.2022
На Украине разгадали замысел Запада
Нагнетание угрозы "российского вторжения" Западом привело к тяжелым экономическим последствиям для Украины, при этом эти действия носили характер "экономической РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T07:09
2022-02-17T07:09
в мире
украина
владимир зеленский
игорь конашенков
владимир путин
сша
россия
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Нагнетание угрозы "российского вторжения" Западом привело к тяжелым экономическим последствиям для Украины, при этом эти действия носили характер "экономической диверсии", такое мнение в своей колонке для издания "Главред" выразил заслуженный экономист, экс-министр экономики страны Виктор Суслов.Как отметил эксперт, государства с рыночной экономикой, в том числе и Украина, крайне уязвимы к информационным войнам, нацеленным на подрыв экономики."Особенность ситуации на Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, - те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами". Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины", - сказал Суслов.По его словам, для Украины это имело тяжелые экономические и другие дестабилизирующие последствия. Экономист напомнил о словах президента Владимира Зеленского, который в одном из своих видеообращений заявил о падении курса гривны и "побеге" из страны 12,5 миллиарда долларов капиталов в течение января. "То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики", - подчеркнул он.Как заявил Суслов, сейчас Украине пора приниматься за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Кроме того, выразил мнение эксперт, инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится, при этом они, скорее всего, предпочтут инвестировать в страны, над которыми "не проводятся столь жестокие эксперименты". По его словам, экономика Украины понесла и еще будет нести большие потери, но стабилизируется."Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению. В том числе - за счет Украины", – заключил он.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773051495.html
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в мире, украина, владимир зеленский, игорь конашенков, владимир путин, сша, россия, великобритания, нато, виктор суслов (украинский экономист)
07:09 17.02.2022
 
"Взялись серьезно": на Украине обвинили Запад в "экономической диверсии"

Экс-министр Суслов: информационная война Запада привела к тяжким последствиям для Украины

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Нагнетание угрозы "российского вторжения" Западом привело к тяжелым экономическим последствиям для Украины, при этом эти действия носили характер "экономической диверсии", такое мнение в своей колонке для издания "Главред" выразил заслуженный экономист, экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
Как отметил эксперт, государства с рыночной экономикой, в том числе и Украина, крайне уязвимы к информационным войнам, нацеленным на подрыв экономики.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 10:08
Постпред при ЕС опроверг возможность "вторжения" России на Украину
"Особенность ситуации на Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, - те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами". Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины", - сказал Суслов.
По его словам, для Украины это имело тяжелые экономические и другие дестабилизирующие последствия. Экономист напомнил о словах президента Владимира Зеленского, который в одном из своих видеообращений заявил о падении курса гривны и "побеге" из страны 12,5 миллиарда долларов капиталов в течение января. "То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики", - подчеркнул он.
Как заявил Суслов, сейчас Украине пора приниматься за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Кроме того, выразил мнение эксперт, инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится, при этом они, скорее всего, предпочтут инвестировать в страны, над которыми "не проводятся столь жестокие эксперименты". По его словам, экономика Украины понесла и еще будет нести большие потери, но стабилизируется.
"Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению. В том числе - за счет Украины", – заключил он.
Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 19:44Сказано в эфире
"Кому выставить счет?" Экономика Украины близка к катастрофе
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КонашенковВладимир ПутинСШАРоссияВеликобританияНАТОВиктор Суслов (украинский экономист)
 
 
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