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На Украине разгадали замысел Запада

"Взялись серьезно": на Украине обвинили Запад в "экономической диверсии" - РИА Новости, 17.02.2022

На Украине разгадали замысел Запада

Нагнетание угрозы "российского вторжения" Западом привело к тяжелым экономическим последствиям для Украины, при этом эти действия носили характер "экономической РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T07:09

2022-02-17T07:09

2022-02-17T07:09

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Нагнетание угрозы "российского вторжения" Западом привело к тяжелым экономическим последствиям для Украины, при этом эти действия носили характер "экономической диверсии", такое мнение в своей колонке для издания "Главред" выразил заслуженный экономист, экс-министр экономики страны Виктор Суслов.Как отметил эксперт, государства с рыночной экономикой, в том числе и Украина, крайне уязвимы к информационным войнам, нацеленным на подрыв экономики."Особенность ситуации на Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, - те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами". Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины", - сказал Суслов.По его словам, для Украины это имело тяжелые экономические и другие дестабилизирующие последствия. Экономист напомнил о словах президента Владимира Зеленского, который в одном из своих видеообращений заявил о падении курса гривны и "побеге" из страны 12,5 миллиарда долларов капиталов в течение января. "То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики", - подчеркнул он.Как заявил Суслов, сейчас Украине пора приниматься за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Кроме того, выразил мнение эксперт, инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится, при этом они, скорее всего, предпочтут инвестировать в страны, над которыми "не проводятся столь жестокие эксперименты". По его словам, экономика Украины понесла и еще будет нести большие потери, но стабилизируется."Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению. В том числе - за счет Украины", – заключил он.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773051495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/ukraina-1772993630.html

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в мире, украина, владимир зеленский, игорь конашенков, владимир путин, сша, россия, великобритания, нато, виктор суслов (украинский экономист)