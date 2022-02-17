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В ЛНР заявили, что блокируют заход диверсантов на первомайском направлении
В ЛНР заявили, что блокируют заход диверсантов на первомайском направлении - РИА Новости, 17.02.2022
В ЛНР заявили, что блокируют заход диверсантов на первомайском направлении
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики блокирует возможные пути захода украинских диверсионных групп на первомайском направлении,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:51
2022-02-17T17:51
2022-02-17T17:51
донбасс
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первомайск
ян лещенко
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики блокирует возможные пути захода украинских диверсионных групп на первомайском направлении, заявил журналистам начальник управления оборонного ведомства республики Ян Лещенко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Согласно полученным радиоперехватам, противник стремится осуществить заброс диверсионной группы на первомайском направлении. В настоящее время проводятся мероприятия блокирования возможных подступов на данном участке", - заявил Лещенко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220217/stavki-1773393556.html
https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773394695.html
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донбасс, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, луганская область, первомайск, ян лещенко
В ЛНР заявили, что блокируют заход диверсантов на первомайском направлении
В ЛНР заявили, что блокируют возможные пути захода диверсантов на первомайском направлении