https://ria.ru/20220217/disney-1773132884.html

Чип и Дейл страдают от тщеславия в новом фильме о бурундучках

Чип и Дейл страдают от тщеславия в новом фильме о бурундучках - РИА Новости, 17.02.2022

Чип и Дейл страдают от тщеславия в новом фильме о бурундучках

Кинокомпания Walt Disney Studios опубликовала на своем YouTube-канале трейлер полнометражного фильма о бурундучках "Чип и Дейл спешат на помощь". РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T07:08

2022-02-17T07:08

2022-02-17T07:08

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Кинокомпания Walt Disney Studios опубликовала на своем YouTube-канале трейлер полнометражного фильма о бурундучках "Чип и Дейл спешат на помощь". Этот проект — игровая лента, но часть ее персонажей была создана при помощи 2D- и 3D-графики. Судя по ролику, герои мультсериала в картине представлены как актеры, которые в 1990-е были звездами популярного шоу о детективах. В видео показано, что стало с артистами через 30 лет. Оказалось, что бурундучки давно не общаются, а их коллега Рокфор так и не смог побороть свою страсть к сыру. Чип теперь похож на угрюмого ворчуна, а Дейл сделал операцию, чтобы стать трехмерным.Одна из причин того, что дружба и успешный проект остались далеко в прошлом, — тщеславие. Впрочем, бурундучкам-знаменитостям предстоит снова поработать вместе, ведь пропал их друг и они должны объединить усилия, чтобы его найти. В ролике есть несколько отсылок к другим шоу. Например, трейлере намекают на раскритикованную анимацию в мюзикле "Кошки" 2019 года. Также в видео появляется Кролик Роджер из культовой комедии 1988 года и упоминаются проекты "Парк Юрского периода", "Аладдин" и "Мой маленький пони". В одном из эпизодов говорится о франшизе про археолога Индиану Джонса. В оригинальном мультфильме Чип носил костюм, основанный на образе этого героя. Знаменитые жилет и шляпу он примеряет и в полном метре. Режиссер проекта — Акива Шаффер, известный по своей работе над выпусками "Saturday Night Live", музыкально-юмористической программы на канале NBC. Сценаристы — Дэн Грегор и Даг Менд, писавшие скрипты для сериала "Как я встретил вашу маму". Лента выйдет 20 мая 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+.

https://ria.ru/20220211/soyuzmultfilm-1772327170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios