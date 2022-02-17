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Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов
Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов - РИА Новости, 17.02.2022
Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов
США призывает Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и иных сотрудников и вместо этого продуктивно работать над восстановлением... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:54
2022-02-17T17:54
2022-02-17T18:48
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США призывает Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и иных сотрудников и вместо этого продуктивно работать над восстановлением состава дипмиссий двух стран, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента."Сейчас как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым составом дипломатического персонала, чтобы облегчить контакты между нашими правительствами", - добавил чиновник госдепартамента.
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша
17:54 17.02.2022 (обновлено: 18:48 17.02.2022)
Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов
Госдеп призвал Россию начать работу над восстановлением состава дипломатических миссий