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Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов
Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов - РИА Новости, 17.02.2022
Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов
США призывает Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и иных сотрудников и вместо этого продуктивно работать над восстановлением... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:54
2022-02-17T18:48
в мире
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россия
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США призывает Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и иных сотрудников и вместо этого продуктивно работать над восстановлением состава дипмиссий двух стран, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента."Сейчас как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым составом дипломатического персонала, чтобы облегчить контакты между нашими правительствами", - добавил чиновник госдепартамента.
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша
17:54 17.02.2022 (обновлено: 18:48 17.02.2022)
 
Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов

Госдеп призвал Россию начать работу над восстановлением состава дипломатических миссий

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США призывает Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и иных сотрудников и вместо этого продуктивно работать над восстановлением состава дипмиссий двух стран, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента.
"Сейчас как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым составом дипломатического персонала, чтобы облегчить контакты между нашими правительствами", - добавил чиновник госдепартамента.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 19:34
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона
 
В миреСШАРоссияГосударственный департамент США
 
 
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