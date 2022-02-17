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Киев готов к любому формату переговоров с Москвой, заявил Зеленский

Киев готов к любому формату переговоров с Москвой, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022

Киев готов к любому формату переговоров с Москвой, заявил Зеленский

Украина готова к любому формату переговоров с РФ для установления мира, однако, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовности... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:26

2022-02-17T14:26

2022-02-17T15:19

владимир зеленский

в мире

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владимир путин

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Украина готова к любому формату переговоров с РФ для установления мира, однако, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору, заявил украинский президент Владимир Зеленский."Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят", – цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента в четверг. По его словам, Украина готова к разговору. "Я готов на любой формат", - заявил Зеленский.Ранее Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ".

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владимир зеленский, в мире, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр