https://ria.ru/20220217/delo-1773323854.html
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье - РИА Новости, 17.02.2022
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти ребенка в приморском селе, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:00
2022-02-17T14:00
2022-02-17T14:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти ребенка в приморском селе, сообщается на сайте СК РФ.Ранее прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка, скончавшегося при невыясненных обстоятельствах, пока его родители распивали спиртное. Также проверку по данному факту организовали региональные следователи.Издание NewsBox24 сообщало, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского района хозяева дома пили несколько дней, принимали гостей. Старшую, трехлетнюю дочь хозяйки дома вечером забрала бабушка, а младшая осталась с родителями. Утром они обнаружили младенца без признаков жизни. По данным издания, родители заявили, что ничего не помнят."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Фомину возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в одном из сел в Приморском крае... Председатель СК России поручил выяснить все причины и условия произошедшего и определить роль органов опеки в данной ситуации", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20220216/otravlenie-1773205607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, приморский край, происшествия
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье во время застолья
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти ребенка в приморском селе, сообщается на сайте
СК РФ.
Ранее прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка, скончавшегося при невыясненных обстоятельствах, пока его родители распивали спиртное. Также проверку по данному факту организовали региональные следователи.
Издание NewsBox24 сообщало, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского района хозяева дома пили несколько дней, принимали гостей. Старшую, трехлетнюю дочь хозяйки дома вечером забрала бабушка, а младшая осталась с родителями. Утром они обнаружили младенца без признаков жизни. По данным издания, родители заявили, что ничего не помнят.
"Председатель Следственного комитета России
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК
России по Приморскому краю
Фомину возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в одном из сел в Приморском крае... Председатель СК России поручил выяснить все причины и условия произошедшего и определить роль органов опеки в данной ситуации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.