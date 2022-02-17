Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/delo-1773323854.html
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье - РИА Новости, 17.02.2022
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти ребенка в приморском селе, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:00
2022-02-17T14:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти ребенка в приморском селе, сообщается на сайте СК РФ.Ранее прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка, скончавшегося при невыясненных обстоятельствах, пока его родители распивали спиртное. Также проверку по данному факту организовали региональные следователи.Издание NewsBox24 сообщало, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского района хозяева дома пили несколько дней, принимали гостей. Старшую, трехлетнюю дочь хозяйки дома вечером забрала бабушка, а младшая осталась с родителями. Утром они обнаружили младенца без признаков жизни. По данным издания, родители заявили, что ничего не помнят."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Фомину возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в одном из сел в Приморском крае... Председатель СК России поручил выяснить все причины и условия произошедшего и определить роль органов опеки в данной ситуации", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20220216/otravlenie-1773205607.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, приморский край, происшествия
14:00 17.02.2022
 
Глава СК поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за гибели младенца в Приморье во время застолья

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти ребенка в приморском селе, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее прокуратура в Приморье начала проверку после смерти двухмесячного ребенка, скончавшегося при невыясненных обстоятельствах, пока его родители распивали спиртное. Также проверку по данному факту организовали региональные следователи.
Издание NewsBox24 сообщало, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского района хозяева дома пили несколько дней, принимали гостей. Старшую, трехлетнюю дочь хозяйки дома вечером забрала бабушка, а младшая осталась с родителями. Утром они обнаружили младенца без признаков жизни. По данным издания, родители заявили, что ничего не помнят.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Фомину возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в одном из сел в Приморском крае... Председатель СК России поручил выяснить все причины и условия произошедшего и определить роль органов опеки в данной ситуации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 19:33
В Подмосковье младенец отравился наркотиками
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала