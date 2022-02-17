В Госдепе заявили, что не называли точных дат "вторжения" на Украину
Представитель Госдепа Прайс: США не называли точных дат "вторжения" России на Украину
© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США никогда не называли точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины.
"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", - сказал Прайс на брифинге.
По его словам, несостоявшееся "вторжение" не означает, что у США были неверные разведданные.
Между тем еще 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что "вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля".
Обеспокоенность не уменьшилась
На брифинге для журналистов он выступил с утверждением, что в Вашингтоне не видят признаков деэскалации.
"Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту. На самом деле наша обеспокоенность продолжает расти с учетом того, что мы еще не увидели деэскалации... Мы на самом деле видим эскалацию", - сказал Прайс.
Он утверждает, что США наблюдают, как новые российские силы прибывают к границе с Украиной и занимают позиции, которые "позволяют им в любой момент быть задействованными для неспровоцированного вторжения".
"Наша обеспокоенность этим очень высока по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал Прайс.
"Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту. На самом деле наша обеспокоенность продолжает расти с учетом того, что мы еще не увидели деэскалации... Мы на самом деле видим эскалацию", - сказал Прайс.
Он утверждает, что США наблюдают, как новые российские силы прибывают к границе с Украиной и занимают позиции, которые "позволяют им в любой момент быть задействованными для неспровоцированного вторжения".
"Наша обеспокоенность этим очень высока по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал Прайс.
"Давайте поговорим по-другому"
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что после фейка о "вторжении" сам Запад должен доказывать, что у них нет агрессивных намерений в отношении России.
"Они сейчас начали говорить, что Москва должна доказать, что не имеет намерений нападать. Москва доказала, что все, что они публиковали и заявляли, это фейк, это во-первых. Просто ничего для этого не делая, просто жизнь расставила все на свои места. Вот теперь давайте поговорим по-другому. А пускай они теперь доказывают, что у них нет намерения совершать агрессивные действия в отношении нашей страны или какой-либо другой", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим расширение НАТО, мы видим увеличение военных контингентов по периметру наших границ, на территории тех стран, к которым эти вооруженные контингенты не принадлежат. Мы видим агрессивную, неадекватную риторику. Мы видим выход из большинства сдерживающих, связывающих и гарантирующих стратегическую стабильность и безопасность договоренностей. Это все позволяет нам сегодня требовать от них гарантий нашей безопасности и доказательств того, что они не собираются ни на кого нападать", - подчеркнула она.
Не верить Западу
Ранее Захарова призвала не верить Вашингтону в вопросах Украины.
"Нужно перестать, во-первых, верить всему тому, что говорят в Вашингтоне, особенно в отношении Украины, народа Украины, России", - сказала она в эфире YouTube-канала Анатолия Шария.
По ее словам, нужно "с одной стороны, успокоиться.., с другой стороны, - проснуться, очнуться, понять, что если обещают что-то бесплатно.., у этого есть название - мышеловка".
"(Украинский народ) втягивают в эту мышеловку, обещая манну небесную", - пояснила Захарова.
На брифинге в среду дипломат подчеркнула, что нет никаких фактов, которые подтверждали бы возможность вторжения России на Украину.
"Нет никаких фактов, которые бы говорили о каком-либо вторжении. Все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, - это дезинформация", - сказала она
Несостоявшееся "вторжение"
Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что это время является "наиболее вероятным" и что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. Утром в среду Sun отредактировал на сайте свою статью, точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".
Американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщало о начавшемся "вторжении" России на Украину, написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
Запад в последнее время обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.