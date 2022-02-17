Власти Бурятии помогут вернуться женщине, которую удерживали под Воронежем
Власти Бурятии помогут вернуться женщине и детям, которых удерживали под Воронежем
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которую, по сообщениям СМИ, вместе с детьми насильно удерживали в Воронежской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что женщина из бурятской деревни приехала в Москву на заработки с двумя малолетними детьми. Ей предложили работу дояркой в Воронежской области, однако на ферме ее превратили в рабыню, пишут журналисты. Сообщалось, что она пыталась бежать, но безрезультатно. Также сообщалось, что ее заставляли сожительствовать с работником фермы. Высвободить женщину удалось благодаря ее подруге – сейчас она в Москве. Также журналисты сообщают, что девушка боится писать заявление в правоохранительные органы. В ГУМВД по Воронежской области пока не комментируют ситуацию.
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"Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которая, по сообщениям СМИ, вместе с детьми насильно удерживалась в Воронежской области.
Будет направлен запрос в следственные органы, правительство возьмет на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ. Социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и двум ее малолетним детям", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что сейчас женщине делают паспорт и после отправят домой. С детьми работает психолог, добавила Жамбалова.
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