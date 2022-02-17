https://ria.ru/20220217/buryatiya-1773277952.html

Власти Бурятии помогут вернуться женщине, которую удерживали под Воронежем

Власти Бурятии помогут вернуться женщине, которую удерживали под Воронежем - РИА Новости, 17.02.2022

Власти Бурятии помогут вернуться женщине, которую удерживали под Воронежем

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которую, по сообщениям СМИ, вместе с детьми насильно удерживали в Воронежской... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:22

2022-02-17T11:22

2022-02-17T11:22

происшествия

алексей цыденов

москва

воронежская область

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которую, по сообщениям СМИ, вместе с детьми насильно удерживали в Воронежской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что женщина из бурятской деревни приехала в Москву на заработки с двумя малолетними детьми. Ей предложили работу дояркой в Воронежской области, однако на ферме ее превратили в рабыню, пишут журналисты. Сообщалось, что она пыталась бежать, но безрезультатно. Также сообщалось, что ее заставляли сожительствовать с работником фермы. Высвободить женщину удалось благодаря ее подруге – сейчас она в Москве. Также журналисты сообщают, что девушка боится писать заявление в правоохранительные органы. В ГУМВД по Воронежской области пока не комментируют ситуацию."Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которая, по сообщениям СМИ, вместе с детьми насильно удерживалась в Воронежской области.Будет направлен запрос в следственные органы, правительство возьмет на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ. Социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и двум ее малолетним детям", - говорится в сообщении.Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что сейчас женщине делают паспорт и после отправят домой. С детьми работает психолог, добавила Жамбалова.

https://ria.ru/20211229/rabstvo-1765821573.html

https://ria.ru/20211123/mvd-1760442984.html

москва

воронежская область

республика бурятия

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происшествия, алексей цыденов, москва, воронежская область, республика бурятия