https://ria.ru/20220217/bolgariya-1773353979.html
США отправят войска в Болгарию для совместных учений
США отправят войска в Болгарию для совместных учений - РИА Новости, 17.02.2022
США отправят войска в Болгарию для совместных учений
США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:55
2022-02-17T15:55
2022-02-17T16:08
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Я хотел бы выразить признательность Болгарии, которая только сегодня согласилась принять роту сухопутных сил США на (бронетранспортерах) Stryker для совместной тренировочной деятельности. Эти войска в ближайшие дни выдвинутся из Германии", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.США ранее объявили об отправке дополнительных сил в Германию, Польшу и Румынию.
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в мире, сша, румыния, польша, нато
15:55 17.02.2022 (обновлено: 16:08 17.02.2022)
США отправят войска в Болгарию для совместных учений
США отправят войска из Германии в Болгарию для совместных учений