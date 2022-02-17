https://ria.ru/20220217/bochkin-1772921573.html

Биография Игоря Бочкина

Биография Игоря Бочкина - РИА Новости, 17.02.2022

Биография Игоря Бочкина

Актер театра и кино, народный артист России Игорь Иванович Бочкин родился 17 февраля 1957 года в Москве. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:04

2022-02-17T03:04

2022-02-17T03:04

справки

россия

гоголь-центр

гитис

олег данилов

владикавказ

владимир губарев (писатель)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772875942_0:107:2820:1694_1920x0_80_0_0_3da662031b0cce575d9eeca9a18dafc3.jpg

Актер театра и кино, народный артист России Игорь Иванович Бочкин родился 17 февраля 1957 года в Москве.В 1981 году окончил ГИТИС (курс Константина Михайлова).В 1981-1990 годах – артист театра им. Н.В. Гоголя (ныне "Гоголь-центр"), где был занят в спектакле "Берег" (Княжко) по роману Юрия Бондарева, постановке "Пролетая над гнездом кукушки" (Вождь) по мотивам романа Кена Кизи, спектакле "Район посадки неизвестен" (Николай) по пьесе Владимира Губарева "Особый полет". https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/558/bio/С 1995 по 2018 год − артист Театра имени А.С. Пушкина. Играл в спектаклях "Террористы" (Янек) по пьесе "Праведные" Альбера Камю, "Царь Эдип" (Эдип) Софокла, "Варшавская мелодия" (Виктор) Леонида Зорина, "Наваждение" (Федор) Александра Галина, "Леди на день" (Дэйв) и "Путники в ночи" (Сергей) Олега Данилова, "Пули над Бродвеем" (Чич) по пьесе Петра Розенфельда по мотивам одноименного киносценария Вуди Аллена, "Доходное место" (Вышневский) Александра Островского, "Эта прекрасная жизнь" (Джордж) по пьесе Кена Людвига "Луна над Буффало".В 2006 году режиссерским дебютом Бочкина на сцене театра стал спектакль по пьесе драматурга Александра Вампилова "Прошлым летом в Чулимске".В разное время Бочкин также играл на сценах других театров: в спектакле "Русская рулетка" Виталия Павлова в театре имени Владимира Маяковского, "Дура, это любовь!" (по пьесе Исаака Фридберга) в "La' Театр", "Заложники любви" (по пьесе Натальи Демчик "Американский пленник") Продюсерского центра "РуссАрт", "День палтуса" (по пьесе Джона Чемпена и Дэйва Фримена) Театрального агентства "Арт-партнер XXI" и др.В 1972 году, в возрасте 15 лет, Игорь Бочкин впервые снялся в кино. Дебютной была роль пионера Кузьки Журавлева в картине "Огоньки" Бориса Рыцарева. Следующим был детский фильм "Красно солнышко" (1972).В 1988 году получил известность после главной роли в фильме "ЧП районного масштаба".В 1990 году он сыграл в политическом детективе "Взбесившийся автобус" главаря террористов, захвативших автобус со школьниками. Фильм был снят по реальным событиям, происшедших в декабре 1988 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Затем последовали главные роли в фильмах "Крепкий мужик" (1991), "Круг обреченных" (1992), "Барханов и его телохранитель" (1996), "Юкка" (1998). Популярность Бочкину принесла роль в 130-серийной телесаге "Горячев и другие".В последующем исполнил главные роли в таких фильмах и телесериалах как "Вкус убийства", "Огнеборцы" (оба – 2003), "Полнолуние" (2005), "Бешеная" (2007), "Похождения нотариуса Неглинцева" (2008), "Голубка" (2011), "Сестра моя, Любовь" (2014), "Любовная сеть" (2015), "Верность" (2016), "Отставник. Позывной "Бродяга" (2017), "В шаге от рая" (2020) и др.В 2006 году актер был участником шоу "Танцы со звездами" на канале "Россия-1".Игорь Бочкин – Народный артист России (2005).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени " (2017).Лауреат премии "Киношок" в номинации "Призы за лучшие роли" (1996). С 2002 года женат четвертым браком на актрисе и режиссере Анне Легчиловой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, гоголь-центр, гитис, олег данилов, владикавказ, владимир губарев (писатель)