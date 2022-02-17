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Суд отказался взять под стражу блогера Била из-за аккаунта в Instagram
Суд отказался взять под стражу блогера Била из-за аккаунта в Instagram - РИА Новости, 17.02.2022
Суд отказался взять под стражу блогера Била из-за аккаунта в Instagram
Пресненский суд Москвы отказался брать под стражу блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), который, как посчитала уголовно-исполнительная инспекция,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:31
2022-02-17T14:57
общество
происшествия
сергей жорин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался брать под стражу блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), который, как посчитала уголовно-исполнительная инспекция, нарушил условия меры пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Пресненским районным судом отказано в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры пресечения Эдуарду Билю на заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.Как пояснил агентству адвокат Сергей Жорин, инспекция и прокуратура нашли якобы аккаунт Била в Instagram, в котором, однако, 6 тысяч подписчиков. Согласно наложенной на блогера мере пресечения – запрет определенных действий, - ему запрещено пользоваться интернетом."Они нашли один из миллионов фейковых аккаунтов, к которому Бил не имеет никакого отношения, там 6 тысяч подписчиков",- сказал Сергей Жорин.В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП против Била – ранее кассация отменила приговор, после чего на него наложили запрет определенных действий: блогеру было запрещено покидать дом ночью, пользоваться интернетом.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
https://ria.ru/20220118/sud-1768388121.html
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общество, происшествия, сергей жорин
14:31 17.02.2022 (обновлено: 14:57 17.02.2022)
 
Суд отказался взять под стражу блогера Била из-за аккаунта в Instagram

Суд отказался взять под стражу блогера Била из-за найденного аккаунта в Instagram

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил
Видеоблогер Эдвард Бил - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Видеоблогер Эдвард Бил. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался брать под стражу блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), который, как посчитала уголовно-исполнительная инспекция, нарушил условия меры пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Пресненским районным судом отказано в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры пресечения Эдуарду Билю на заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.
Как пояснил агентству адвокат Сергей Жорин, инспекция и прокуратура нашли якобы аккаунт Била в Instagram, в котором, однако, 6 тысяч подписчиков. Согласно наложенной на блогера мере пресечения – запрет определенных действий, - ему запрещено пользоваться интернетом.
"Они нашли один из миллионов фейковых аккаунтов, к которому Бил не имеет никакого отношения, там 6 тысяч подписчиков",- сказал Сергей Жорин.
В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП против Била – ранее кассация отменила приговор, после чего на него наложили запрет определенных действий: блогеру было запрещено покидать дом ночью, пользоваться интернетом.
Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
Видеоблогер Эдвард Бил выходит из Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 15:25
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