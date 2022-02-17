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Биткоин подешевел на семь процентов
Биткоин подешевел на семь процентов - РИА Новости, 17.02.2022
Биткоин подешевел на семь процентов
Цена биткоина в четверг вечером снижается на 7% за последние сутки, до 41,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T23:31
2022-02-17T23:44
экономика
биткоин
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Цена биткоина в четверг вечером снижается на 7% за последние сутки, до 41,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.42 мск дешевел на 7% - до 41,1 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 7,1% - до 41,13 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Цена биткоина снижается второй день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 6,7%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 11% стоимости.По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое - до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
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экономика, биткоин, в мире
23:31 17.02.2022 (обновлено: 23:44 17.02.2022)
 
Биткоин подешевел на семь процентов

Цена биткоина в четверг вечером снизилась на семь процецнтов за последние сутки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Цена биткоина в четверг вечером снижается на 7% за последние сутки, до 41,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.42 мск дешевел на 7% - до 41,1 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 7,1% - до 41,13 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Цена биткоина снижается второй день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 6,7%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 11% стоимости.
По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое - до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
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